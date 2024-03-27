Гатчинская «Академия» вернулась с победой

Всероссийский турнир по водному поло проходил в Москве. География участников была достаточно широкой – Севастополь, Казань, Пенза, Санкт-Петербург, две команды из Москвы.

Это были особые соревнования. В Москву гатчинская команда по водному полу во главе с тренером Ильей Гуловым приехала в пятницу, 22 марта. Ребята гуляли по Красной площади и с интересом посетили музей ЦСКА. А вечером узнали о теракте. Весь день 23 марта сидели на базе. Трагедия потрясла всех. Предполагалось, что турнир отменят. Но вечером объявили, что соревнования разрешили провести 24 марта. Ребята собрались и по итогам турнира одержали четыре победы.

Сначала гатчинская команда выиграла у Москвы - 8:6, затем у ЦСКА - 11:5 и команды «Актай» (Татарстан) - 12:4. Во второй половине дня за первое место снова играли с хозяевами площадки - москвичами. В супердраматичном матче противостояние было очень жестким. Казалось, против были все и всё. Но, тем не менее, гатчинцы победили - 8:7 и заслуженно заняли первое место.

Татьяна Можаева