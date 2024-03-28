Ленинградские студенты и школьники соревнуются в мастерстве

«Чемпионат – это площадка, где можно не только проявить свои навыки, компетенции, профессионализм, но и продемонстрировать результаты деятельности образовательных организаций, которые готовят высококвалифицированных специалистов для работодателей нашего региона. Благодарю предприятия, руководителей образовательных организаций, экспертов за организацию мероприятия, а конкурсантам желаю удачи!», — приветствовала участников чемпионата председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

В этом году в чемпионате принимают участие свыше тысячи конкурсантов, экспертов и волонтеров. На протяжении нескольких дней школьники и студенты образовательных организаций Ленинградской области продемонстрируют навыки по 64 компетенциям. Площадками проведения чемпионата станут 19 колледжей, техникумов и вузов.

С 2023 года для победителей, призеров и экспертов-наставников чемпионата предусмотрены премии Губернатора Ленинградской области. Размер премии для победителей регионального этапа, экспертов-наставников составляет 30 тыс. рублей, для победителей и призеров отборочного этапа, экспертов-наставников — 80, 60, 40 тыс. рублей, а для победителей и призеров финала национального чемпионата, экспертов-наставников — 250, 200, 150 тыс. рублей.