«Птичьи» ООПТ Ленобласти закрываются на время гнездовья

Первым 1 апреля по 15 июля на период тишины закрывается государственный природный заказник «Раковые озёра». На это время закрыт для посещения экологический маршрут «Раковые озёра», запрещено посещение береговой зоны озёр ООПТ.

«С каждым днем становится больше перелетных птиц, которые останавливаются у нас, чтобы подкормиться, восстановить силы, и лететь дальше. Птицы активно возвращаются в Ленинградскую область с мест зимовок. Скоро они будут выбирать партнёров, готовить гнёзда для потомства. Для сохранения видового многообразия пернатой фауны на период гнездования мы закрываем посещение ООПТ орнитологической направленности. Надеемся на ваше понимание», – прокомментировал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

Помимо заказника «Раковые озёра» период тишины на разные периоды устанавливаются в заказниках «Белый камень», «Берёзовые острова», «Выборгский», «Кургальский», «Кивипарк», «Лебяжий», «Озеро Мелководное», «Болото Ламмин-Суо».

В периоды размножения и миграции в заказнике «Раковые озёра» наблюдается большое видовое разнообразие и высокая концентрация птичьего населения – уток, лебедей, чаек, крачек. Во время миграции в заказнике образуются впечатляющие по численности стоянки более трёх десятков видов водоплавающих, из которых наиболее яркими представителями являются лебеди – кликун, малый тундряный лебедь. Всего за весь период изучения на Раковых озерах отмечено 246 видов птиц, около 70% зарегистрированных в Ленинградской области.