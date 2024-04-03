Сняли по 700 тысяч – и отправили мошенникам

50-летний житель Елизаветино обратился в правоохранительные органы: ему позвонил незнакомец, которому он зачем-то сообщил свои паспортные данные. Потом потерпевшего напугали, что на его имя оформлены заявки на предоставление кредитов в различных кредитных организациях. Далее, действуя по указанию неустановленного лица, он самолично оформил заем в банке на сумму 700 тысяч рублей, снял деньги и перевел всю сумму на указанный злоумышленником счет – через банкомат. Так гражданин спасался от мошенников.

27 марта в полицию поступило заявление от 73-летней жительницы Гатчинского района: ей позвонила женщина, представилась сотрудницей «службы страховки» и заявила, что какие-то граждане пытаются перевести деньги пенсионерки третьим лицам. Потерпевшая поверила и, выполняя инструкции «страховщицы», сняла свои сбережения и двумя переводами перевела на чужие счета 755 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, отправилась в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.