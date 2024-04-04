«ЛИНиЯ спорта» сделала день ярче!

Организатором праздника стала Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Ленинградской области.

Для гостей праздника подготовили увлекательную игру по станциям, в том числе соответствующим дисциплинам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Это мега-баскетбола, показанный не через призму соперничества, а развивающий командообразование и упорство в достижении общих целей. Академическая гребля, которая смогла перенести участников на реальную воду - ведь воображение и желание творят чудеса. А еще - упражнения с мячом, полоса препятствий с элементами кроссфита, йоги, бадминтон, мини-футбол и другие активности.

Организаторов и волонтеров объединила одна простая, но невероятно важная цель - сделать чей-то день ярче и счастливее!

Проект «ЛИНиЯ спорта» направлен на развитие физической культуры и спорта через создание устойчивой системы взаимодействия между интернатами, волонтерскими командами, представителями муниципальных образований и спортивными площадками.

Организаторы выражают благодарность всем участникам, Комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района, добровольцам и команде Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области!

Мероприятие реализовано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





Фото предоставлено организаторами праздника