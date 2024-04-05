Апрель – медведи проснулись

Почему медведей называют косолапыми? Сосут ли они лапу во время зимней спячки? Что делать, если в лесу встретили косолапого? Об этом и многом другом читателям «Ленинградской панорамы» рассказывает Павел Глазков – телеведущий, автор канала о животных «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук.

Время просыпаться

Медведи проснулись. Большинство из них начинает выходить из своих берлог в первой половине апреля, хотя некоторые могут покинуть зимнее убежище уже в конце марта. Первыми просыпаются самцы. В норме они выходят из берлоги довольно упитанными, с остатками жирового запаса – поэтому в течение целого месяца после пробуждения могут обходиться без еды.

Медведицы с детенышами максимально долго остаются в берлоге: выходят через полмесяца, а порой и на месяц позже самцов. Почему? Дело в том, что бродячие голодные самцы – пока природа ещё просыпается и кушать им нечего – не откажутся от любой добычи. Они могут съесть даже медвежат, в том числе и собственных детей. Так что медведицы ждут до последнего. Они покидают своё зимнее жилище, когда появляется свежая травка, а медвежата уже достаточно взрослые и могут уверенно следовать за матерью.

Рождаются медвежата крайне маленькими и беспомощными: вес новорождённого медвежонка всего 500 граммов! Они появляются на свет в берлоге в середине зимы. Детёныши настолько малы, что во время родов мать может даже не проснуться. У медведицы рождается от одного до трёх медвежат, в крайне редких случаях – четыре или даже пять.

С мамой медвежата живут обычно до полутора лет, и первый свой день рождения встречают вместе с ней, в берлоге. Затем летом, когда у медведей начинается брачный период и медведица вновь готовится стать матерью, подросшие детёныши покидают её навсегда. Хотя известны случаи, когда медвежата зимовали со своей мамой повторно и начинали вести самостоятельную жизнь только в возрасте двух с половиной лет.

Медвежья свадьба

Гон – время медвежьих свадеб – наступает в нашем регионе в июне. В это время самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, делают «закусы», т.е. надламывают зубами ветки. Стараются дотянуться до самых высоких веток, чтобы продемонстрировать невестам – а заодно и конкурентам – свои габариты. Именно такое поведение медведя мне удалось заснять прошлым летом с помощью видеоловушки: крупный зверь внимательно обследовал стволы и ветки деревьев. По запахам он пытался понять: не проходила ли здесь медведица, и не занята ли эта территория конкурентом. В какой-то момент зверь встал на задние лапы и, максимально вытянувшись, надкусил ветки ели. Так называемые «задиры» – следы от когтей передних лап на стволах деревьев – ещё один способ для жениха продемонстрировать свои габариты.

Делая метки, самцы оставляют за собой так называемую «поисковую тропу». Именно по запаху этой тропы самка и принимает решение: идти ей за медведем или нет? Достоин ли он стать отцом её будущих медвежат?

У медведей именно самка является инициатором брачных отношений. Но для этого ей нужно сначала побороть в себе врожденный страх перед самцом. Известно, что медведи каннибалы – и страх перед сородичами мужского пола заложен у любой медведицы в подсознании. Приметив своего будущего жениха, она ещё несколько дней привыкает к его присутствию, но в какой-то момент желание стать матерью перебарывает страх. Супружеская пара образуется всего на две-три недели. После чего самец навсегда покидает медведицу.

В отличие от многих других животных, медведи во время брачного периода ведут себя осторожно. Повышенной агрессии по отношению к человеку в это время они не проявляют.

Гон заканчивается обычно к началу июля – и у медведей начинается не менее важный этап в их жизни: они приступают к накоплению жировых запасов для предстоящей зимовки. Мало кто знает, что медведь хоть и является одним из самых крупных наземных хищников, ¾ его рациона – это растения. Основная еда медведя в нашем регионе – черника! Как любая ягода, она содержит углеводы – благодаря ей медведь в основном и формирует свои жировые запасы. А из животных кормов важной пищей для медведей являются мыши. Да-да, медведи очень любят мышковать!

Осторожно, медведи!

Осенью в поисках еды косолапые могут наведываться и в населённые пункты. Если вы встретили зверя на окраине деревни или села, то, находясь на безопасном расстоянии, можно попробовать спугнуть его громким голосом, ярким светом фонаря или выстрелом петарды.

Если же визиты медведя становятся регулярными, нужно сразу обратиться в комитет по животному миру Ленинградской области, чтобы специалисты оценили ситуацию и приняли меры по обеспечению безопасности людей. Как правило, осенью медведей особенно привлекают яблоневые сады, пасеки с пчёлами и стихийные свалки пищевых отходов.

Если вы неожиданно встретились с медведем, ни в коем случае нельзя от него убегать! Это может побудить хищника к нападению. Медведь плохо видит. Чтобы понять, кто перед ним, животное использует обоняние: встает на задние лапы и вдыхает воздух. Осознав, что перед ним человек, медведь чаще всего опускается на четыре лапы и уходит. Стоя на задних лапах, медведи не нападают.

Хуже, если зверь начинает приближаться, встав на четыре лапы. Причём делать это он может не по прямой, а делая вид, что вас не замечает, по касательной. Ваша задача пятиться назад и увеличивать расстояние между вами и зверем. Если медведь не меняет своих намерений, необходимо увеличить себя в размере. Для этого нужно на вытянутых руках поднять над головой палку, корзину или куртку. Как я уже сказал, медведь плохо видит, и, если ваши габариты резко изменились, это может его отпугнуть. Если вас несколько человек, возьмитесь за руки и одновременно поднимите руки над головой. До сих пор в мире не зарегистрировано ни одного случая нападения бурого медведя на группу людей.

В нашем регионе медведи начинают зимовку с конца октября – и до конца ноября. Спят они довольно чутко, и если почувствуют опасность, то могут мгновенно покинуть берлогу. Потревоженный во время спячки медведь может повторно залечь и успешно перезимовать. Шатунами становятся, как правило, больные животные, которые из-за проблем со здоровьем не смогли накопить достаточного количества жира, чтобы спокойно проспать до весны.

Секреты зимней спячки

А история о том, что медведь во время сна сосёт лапу, отчасти не придумана. Подошвы лап животного – это ороговевшие мозолистые образования, которые изнашиваются при ходьбе. Зато во время зимнего сна мозоли на лапах у медведя нарастают и начинают его беспокоить. Оттого он и начинает их обгрызать – со стороны это может выглядеть, будто он сосёт лапу.

Медведя не случайно называют косолапым. При ходьбе он действительно немного подгибает свои лапы внутрь. Делает он это для устойчивости: ведь медведь – иноходец. При движении он одновременно опирается на одноимённые переднюю и заднюю ноги, из-за чего тело его постоянно раскачивается из стороны в сторону.

По данным комитета по охране животного мира Ленинградской области, в нашем регионе обитает около 3200 бурых медведей, а во всей России их насчитывается почти 200 тысяч! Это, безусловно, очень большая численность, и она исторически была такой. За долгие годы медведи привыкли к постоянному соседству с человеком. Они привыкли к нам, мы – к ним. Продолжаем знакомиться с нашими дикими соседями, узнавать их жизнь и характер!

Павел Глазков

Фото автора

Фотоловушка Павла Глазкова сняла медведей на видео: https://vk.com/video-212790821_456239308

Аудиоподкаст Павла Глазкова о медведях:

https://vk.com/audio-212790821_456239055_d4d1def60618ccafb8 https://vk.com/audio-