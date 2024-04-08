Ленобласть восполняет популяцию серой куропатки

С 2018 года комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» реализует проект восполнения популяции краснокнижной птицы.

Ежегодно в природу выпускается порядка 300 особей, выращенных в питомнике. В природе за ними наблюдают, подкармливают, охраняют. Часть особей из партии — окольцованы для того, чтобы была возможность проследить за судьбой пернатых.

По наблюдениям, птицы остаются в местах выпуска, образуют пары, строят гнезда, выводят потомство. С начала программа популяция куропатки в регионе насчитывала около 1,5 тысяч особей, сейчас — более 5 тысяч.

В комитете по животному миру отмечают, что через несколько лет серая куропатка может покинуть страницы Красной Книги Ленинградской области.





Фото из архива "Гатчинской правды"