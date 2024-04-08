В Гатчине водитель погиб после столкновения с деревом
Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчине.
Рубрики: Происшествия
7 апреля 2024 года в 19.49 возле дома 1 по улице Чкалова в городе Гатчине 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», не справился с управлением и совершил съезд с дорожного полотна, а затем столкнулся с деревом. Водитель скончался на месте.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По информации ГУ МВД России по СПб и ЛО
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