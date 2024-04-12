«Редкая Фракция» пройдет в Гатчине на Театральной площади

Будут приниматься:

- ПЭТ бутылочный

- ПНД (2)

- Макулатура

- Металл

Как всегда будем собирать вещи на реюз и поделки (отдавайте волонтёру за столом с мелочами):

- Белая бумага А4, отпечатанная с одной стороны, не мятая, без личных данных (для повторной печати с чистой стороны)

- Бумажный наполнитель подарочный в любом количестве

- Винные пробки

- Ненужные нерабочие удочки (для игры "Рыбалка")

- Палочки от суши и эскимо, шпажки (деревянные)

- Сломанные зонтики (Пожалуйста, отделите ткань от основания! Основание нужно сдать в металл, а ткань пойдет на пошив многоразовых бахил)

- Пуговицы любые

- Шарики от дезодорантов

- Ленты атласные и репсовые любой длины и ширины (от подарков и т п, для рукоделия)

- Детские бутылочки с сосками и другое.

Актуальный список редких фракций находится в специальной теме: https://vk.com/topic-67374991_49071522.

На этой акции наконец-то можно сдать ПАУЧИ от влажных кормов! Под них будет отдельная стойка рядом со столом с мелочами.

Напоминаем! Больше не принимается пищевое стекло! Сейчас по городу установили большое количество контейнеров под стекло, поэтому все стеклянные бутылки и банки относите, пожалуйста, в ближайший к вашему дому контейнер. Оконное стекло по-прежнему принимаем, т.к. в баки его класть нельзя.

Наши добрые друзья Благотворительный фонд "Благо Дари" вновь присоединятся к нам, поэтому можно принести что-то для их подопечных. В особенности нужны РЕМНИ для мужчин и продукты длительного хранения и памперсы, полный список: https://vk.com/topic-136134674_40594693.

Они также с радостью примут паучи для котиков из «Альтера Вита» - приюта для животных в Вырице.