Никита Понкратов из Гатчины выиграл золото Первенства России

Первенство России принимал петербургский концертно-спортивный комплекс «Арена». В схватках сошлись порядка 1500 юношей и девушек от 14 до 19 лет из 60 регионов России.

Гатчинский район представляли спортсмены клуба единоборств ЯРС - 10 юношей в возрасте от 14 до 17 лет. Каждый из них прошел несколько этапов отбора, включая Первенство Ленинградской области и Первенство Северо-Западного федерального округа. Все 10 спортсменов являются призерами СЗФО, что и дало им путевку на главный старт года.

Гатчинцы показали достойные и упорные поединки, двое спортсменов поднялись на пьедестал почета. Тимур Каргинов завоевал бронзовую медаль. Никита Понкратов стал победителем Первенства России.

Поздравляем спортсменов и их тренера Дениса Юрьевича Абрамова.