Призывники здоровы и настроены на службу!

11 апреля призывная комиссия под председательством заместителя главы администрации Гатчинского района Александра Супренка признала годными к военной службе почти полтора десятка человек из Гатчины, Коммунара, Пудомягского, Пудостьского и других поселений.

- Первая призывная комиссия прошла хорошо, – считает временно исполняющий обязанности военного комиссара Гатчины и Гатчинского района Андрей Чичканов. – Ребята пришли здоровые, настроенные на службу, причем каждый выражал готовность идти в любые войска. Ни один не заявил, что он не хочет или не готов.

- Какого возраста сейчас идут призывники?

- Разного. 18-летних не так много – в основном, старше. В связи с изменениями в законодательстве срочную службу теперь проходят молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Те, кому исполнилось 27 лет в декабре 2023 года, переданы в запас. А те, кому исполняется 27 после 1 января 2024-го, подлежат призыву.

Сегодня, кстати, пришел гражданин, которому в прошлом году исполнилось 27 лет, и попросился на срочную службу. Он должен был попасть в запас, собирал документы и поинтересовался, нельзя ли ему пойти служить. Теперь пройдет медкомиссию, мы посмотрим на состояние его здоровья и будем решать.

- Где будут служить гатчинцы?

- Западный военный округ разделили на Ленинградский и Московский, но востребованность осталась та же: срочную службу наши ребята проходят и в Ленинградском, и в Московском военном округе, и на Северном флоте. Это, соответственно, Ленинградская, Псковская, Новгородская область, Санкт-Петербург.

Служить гатчинские призывники будут в сухопутных войсках, на флоте, в ВДВ, в морской пехоте. Сейчас почему-то очень много желающих пойти именно в морскую пехоту. С чем это связано, не знаю, но для службы в этих войсках надо соответствовать всем критериям – иметь категорию годности А1 (без ограничений), отличную физподготовку. Один гражданин призывного возраста так рвется в морпехи, что приходит ко мне каждую неделю и докладывает, насколько он улучшил свои показатели – по подтягиванию, по бегу…

- Возьмут?

- Посмотрим. Если пройдет по всем параметрам, будем ходатайствовать.

- Пожелания призывников учитываются при назначении в войска?

- Конечно. Мы учитываем пожелания, образование, физические данные и принимаем во внимание гражданскую специальность, если таковая имеется. Например, человек с медицинским образованием может пойти служить военным медиком, тот, кто имеет какое-то отношение к флоту – на флот. Главное, чтобы совпадали категории годности и востребованность. Но, как правило, новобранцы попадают туда, куда их изначально предназначили в военкомате. Некоторые торопятся уйти в армию в начале призывной кампании, потому что у первых есть выбор, а в конце уже «по остаточному принципу». Мы же не можем комплектовать, например, только ВДВ или морскую пехоту.

- В Президентский полк этой весной идет набор?

- Да. Представители Президентского полка заранее приезжали, отбирали кандидатов, проверяли их на соответствие. Помимо роста не ниже 180 см, среднего образования, должна быть чистая биография и незапятнанная репутация. Не должно быть судимостей, татуировок и родственников за границей. Собственно, те же требования, которые предъявляются к военнослужащим Федеральной службы охраны. И в Президентский полк призывники идут по конкурсу: рассматривалось десять кандидатов, а попали трое.

- В ДОСААФ сейчас готовят водителей категории С из числа призывников?

- Да, в ДОСААФ открыт набор в новую группу, а кто-то уже отучился и получает права. Эти граждане сами выбрали военно-учетную специальность и понимают свои привилегии как водителей. Кроме того, после срочной службы, где нарабатывается стаж и опыт, молодой человек всегда сможет устроиться на работу водителем на гражданке.

- План весеннего призыва большой? Есть ли желающие пойти служить по контракту?

- План призыва есть, и он, на удивление, ниже осеннего. Мы однозначно справимся. Ребята сами идут служить, никого выискивать не нужно. Что касается контракта, желающие есть, но я всем предлагаю сначала пойти по призыву на срочную службу: принять присягу, получить необходимые навыки, понять, что значит быть военным. А в процессе службы всегда можно обратиться с этой инициативой к командиру части. Срок контракта – от одного года.

- Андрей Николаевич, напомните, пожалуйста, кому положена отсрочка?

– В соответствии с законодательством Российской Федерации, отсрочки полагаются на получение образования, по медицинским основаниям и если необходим уход за кем-то из близких. На учебу отсрочка дается один раз – при поступлении в высшее или среднее профессиональное учебное заведение. Если гражданин окончил колледж и поступил в вуз, ему дается академический отпуск, и он идет служить. Если он только планирует получать высшее образование, после службы в армии ему положено льготное поступление в любой вуз: он сдает экзамены, но идет вне конкурса.

- Призывники каких категорий считаются годными?

- В войска призывают только категории А и Б. Негодные – категории В, Д либо Г – временная негодность.

Екатерина Дзюба