Очереди за льготными лекарствами в Гатчине закончатся до майских?

Скажем прямо: льготные лекарства получают не от хорошей жизни и не самые здоровые. Не всем под силу вести многочасовую осаду аптеки. В редакции средств массовой информации и в администрацию Гатчинского района стали поступать жалобы от жителей, в соцсетях посыпались гневные комментарии и вопросы. Работники поликлиники оказались заложниками ситуации: аптека арендует площадь на первом этаже «семиэтажки», и поток возмущения, так или иначе, затронул лечебное учреждение.

Предприятие «Ленфарм», которому принадлежит злополучная аптека, дало комментарий в соцсетях:

«Для улучшения общей ситуации с получением льготных лекарств проводится обновление программного обеспечения. В ближайшие месяцы льготников ждет переход на систему персонального резервирования лекарств в момент выписки рецепта. То есть назначенное врачом лекарство будет ждать пациента в аптеке в течение 2-х недель. Однако смена программного обеспечения – это всегда процесс болезненный. Сейчас аптеки уже перешли на новую программу, но рецепты, с которыми приходят граждане, выписаны в старой, что удлиняет время обработки».

Ответ «Ленфарма» на странице в социальной сети увидели не все. Возмущение продолжало нарастать. Администрация Гатчинского района обратилась в компанию за разъяснениями и помощью в решении вопроса.

Генеральный директор ГАУ ЛО «Ленфарм» Савва Филиппович приехал в Гатчину 12 апреля – в аптеку льготных лекарств в поликлинике на Урицкого, 1: поговорил с жителями, ожидающим в очереди, принес им свои извинения и объяснил происходящее. Как заверил Савва Филиппович, окончательно ситуация с отпуском льготных лекарств наладится к майским праздникам, когда полностью завершится переход на новое программное обеспечение, и на руках у граждан окажутся рецепты, выписанные в новой программе.

Также гендиректор «Ленфарма» рассказал о планах по поводу аптеки № 51 в Гатчине на ул. К. Маркса, 4, где тоже работает отдел отпуска льготных лекарств, на который поступает масса нареканий: собираются большие очереди, часто не бывает в наличии лекарств и т.д.

Директор аптеки № 51 Марина Чураева пояснила, что, при всем при том, в отделе есть препараты, которые может отпускать только данная аптека: психотропные, сильнодействующие, наркотические, препараты предметно-учетной группы. В других пунктах такого нет: аптека № 51 единственная оборудована комнатой для хранения подобных веществ и в основном нацелена на то, чтобы обеспечить население именно этой группой препаратов – паллиативных. Но инсулиновые шприцы и тест-полоски сейчас закончились.

По поводу очередей Марина Евгеньевна пояснила, что программное обеспечение в аптеке в свое время было установлено «Ленфармом», и лекарства для льготников тоже поставляет «Ленфарм». Обязанность аптеки – обеспечить сохранность этих препаратов и отпустить их гражданам по надлежаще оформленному рецепту. Т.е. каждый препарат нужно занести в компьютерную программу. Программа старая и часто виснет. Рецепты, с которыми приходят люди, разные: с некоторых информацию можно считать сканером, другие надо заносить вручную. И после того, как рецепт занесен, происходит выбытие лекарственного препарата – по регистратору выбытия. Штрих-код считывается, а номер рецепта и количество опять вносятся вручную. Если это сильнодействующие или психотропные вещества или препараты предметно-количественного учета, то при отпуске их тоже полагается сразу заносить в журнал регистрации.

И на все это нужно время. А в аптеке – острая нехватка кадров: единственный оставшийся фармацевт уже четыре месяца работает в одиночку. Прибывшая недавно новая сотрудница выдержала пять рабочих дней и уволилась. Коллектив аптеки – преимущественно пенсионного возраста. А так как в прерогативе – наркотические и психотропные препараты, работа требует особой сосредоточенности и внимания. На одного человека, в среднем, уходит 15-20 минут, поэтому – очереди.

Привозы бывают по средам и пятницам, но не факт, что даже по заявке аптеки препарат привезут. Люди пытаются дозвониться, чтобы справиться, но фармацевту не до телефона, он трубку не берет.

- Чтобы обновить программное обеспечение, мы должны провести аттестацию рабочего места на предмет установки определенных программ для безопасности передачи информации. В частности, персональных данных. Сейчас мы этим занимаемся, – сказала Марина Чураева.

Пертурбация продлится до конца апреля. Но как в итоге будет работать аптека, пока непонятно. Десять лет назад она была муниципальной, потом стала обществом с ограниченной ответственностью. Предполагается некая коммерческая составляющая, но содержание льготного рецептурного отдела – функция социальная с нулевой прибылью.

У «Ленфарма» есть виды на аптеку № 51: отремонтировать и переоборудовать помещение и сделать из нее флагманскую столичную аптеку в отдельно взятом регионе.

- Если договоримся с администрацией Гатчинского района, мы бы забрали это помещение и сделали здесь современную аптеку, соответствующую запросам населения, с несколькими окнами для обслуживания льготных категорий, – поделился гендиректор «Ленфарма» Савва Филиппович. – В идеале, мы хотим, чтобы врач, выписывая рецепт, сразу на своем рабочем месте открывал программу и видел, что имеется в наличии в аптеке. И выписывал именно то, что пациент сможет гарантированно получить. И пациент будет уходить с уверенностью, что он свое лекарство получит. Сейчас зачастую человек, владеющий рецептом, не лечится, потому что лекарства в наличии нет. При помощи новой программы мы хотим от этого уйти, чтобы человек получал лечение, а не рецепт «постоять в очереди». Для этого меняется программное обеспечение, потому что старое со своими функциями уже не справлялось.

Кроме того, как заметил Савва Борисович, новая программа поможет избежать спекуляции. Потому что бывает и так: пациент сходил к одному врачу, к другому, к третьему – везде рецепты получил и отоварил. Как с тест-полосками для диабетиков: везде по льготным рецептам собрал – и выставил на «Авито». А сейчас, в преддверии дачного сезона, многие начнут запасаться лекарствами впрок.

В итоге, представитель «Ленфарма» принес гражданам извинения за доставленные неудобства и попросил отнестись с пониманием. Есть надежда, что к майским праздникам ситуация исправится.

Кстати, как поделился Савва Филиппович, за последние три года количество региональных льготников в области выросло на 30-40%. Это объясняется разрастанием близлежащих районов к Петербургу – Мурино, Кудрово и т.п.: пожилые люди поселяются «на свежем воздухе», и льготников в Ленинградской области становится все больше. В этом году на лекарственное обеспечение выделено свыше 3 млрд рублей областных средств.

Екатерина Дзюба