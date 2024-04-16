Золото Гатчинского района по шашкам

От каждого муниципального района в соревнованиях участвовала команда из трех человек: два мужчины и женщина.

В упорной борьбе три команды набрали одинаковое количество очков, и лишь по второму дополнительному критерию удалось выявить победителя и призеров.

В итоге места распределились следующим образом:

- 1 место - Гатчинский район

- 2 место - Всеволожский район,

- 3 место - Тихвинский района.

В составе команды Гатчинского района выступали Анатолий Степнов, Рустам Барминов и Марина Гусарова. Команда-победитель была награждена кубком.