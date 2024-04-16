Золото Гатчинского района по шашкам
В шахматно-шашечном клубе Тихвина 14 апреля прошли XX Сельские спортивные игры Ленинградской области по шашкам.
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От каждого муниципального района в соревнованиях участвовала команда из трех человек: два мужчины и женщина.
В упорной борьбе три команды набрали одинаковое количество очков, и лишь по второму дополнительному критерию удалось выявить победителя и призеров.
В итоге места распределились следующим образом:
- 1 место - Гатчинский район
- 2 место - Всеволожский район,
- 3 место - Тихвинский района.
В составе команды Гатчинского района выступали Анатолий Степнов, Рустам Барминов и Марина Гусарова. Команда-победитель была награждена кубком.
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