Главный принцип — честная игра

Помимо золота, наш теннисист выиграл также две бронзовых медали. Эти победы дают гатчинскому спортсмену – второй ракетке российского настольного тенниса, право выступить в составе национальной сборной России на международных соревнованиях стран БРИКС и Играх Дружбы.

Мы пообщались с Максимом и узнали о его жизненных принципах и отношении к любимому виду спорта.

– Максим, расскажи: с чего начался твой спортивный путь?

– В семь лет моя мама привела меня в секцию настольного тенниса в городе Подпорожье, хотя, конечно же, были варианты и других спортивных направлений. Первым тренером была Светлана Моисеева, которая и привила любовь к этому виду спорта и помогла освоить начальную школу игры.

Позже, чтобы повысить уровень мастерства, я переехал в посёлок Сиверский Гатчинского района, где расположен Центр подготовки спортивного резерва «НИКА». Это самая сильная школа настольного тенниса Северо-Западного федерального округа. Я по сей день тренируюсь именно там. Мои тренеры сейчас: Андрей и Александр Комовы, Татьяна Шевченко. Именно в «НИКЕ» для меня открыли маленькие и большие секреты технического и тактического мастерства. Свой вклад в моё становление внёс и тренер Дмитрий Мазунов, когда я играл в немецкой Бундеслиге за местные команды.

– Какое твоё спортивное кредо сегодня?

– Есть самый главный принцип спорта, которого я придерживаюсь и советую придерживаться всем, — честная игра. Даже если вы проигрываете, нужно относиться к этому спокойно. Хотел бы посоветовать, особенно молодым спортсменам, научиться отдавать должное мастерству соперника, если он оказался сильнее. И стремиться к победе уже при следующей встрече.

– Твоя жизнь состоит из тренировок и соревнований. Как удаётся избегать выгорания в таком режиме?

– Как такового выгорания я никогда не испытывал. Безусловно, были моменты усталости от прошедших соревнований, но после небольшого отдыха вновь начинало тянуть на тренировки. Опытные тренеры в такие моменты не давили и позволяли восстанавливаться физически и морально, давали умеренные нагрузки.

– Бывают ли в большом спорте забавные и курьёзные ситуации?

– Если говорить про игру, то, наверное, всегда радуют и даже восхищают интересные, даже на грани виртуозных, розыгрыши. А если вспоминать детский возраст, то я постоянно забывал свои ракетки в зале. Хорошо, если ракетку потом возвращали, но были случаи, когда терял её безвозвратно. Это было обидно.

– Чем занимаешься в свободное от спорта время?

– Отдыхать мне позволяют сразу два хобби; правда, оба – всё равно спортивные. Я очень люблю футбол, смотрю по возможности матчи, чтобы разгрузиться. Кроме того, играю в компьютерные шахматы. Лично мне переключаться между спортом и отдыхом несложно. В этом, кстати, ещё помогает музыка: слушаю совершенно разных исполнителей и разные стили.

– Какие победы считаешь главными в своей карьере?

– Победа на чемпионате России в одиночном разряде среди мужчин для меня бесценна! Ещё очень запомнился победный матч на чемпионате Европы, когда мы играли с очень сильной командой Австрии в четвертьфинале. Тогда мне удалось обыграть многоопытного Даниэля Хабессона (австрийский чемпион по настольному теннису. – прим. ред.). Наша команда тогда смогла пройти в следующий круг благодаря моей победе. В итоге на том чемпионате мы стали серебряными призёрами!

Беседовала Ксения Бондаренко

Фото: Комитет по физической культуре и спорту ЛО