30 молодых врачей для Гатчинской больницы

Гатчинская больница пополняется свежими кадрами: целевики – выпускники медвузов и ординатуры – начинают свой путь в профессии в Гатчине. Из 30 человек, которых ждут в Гатчинской КМБ, 16 – будущие терапевты и педиатры амбулаторного звена, которые отправятся работать в городских поликлиниках и в сельской местности, 14 – узкие специалисты. Среди них есть те, кто оканчивает ординатуру по онкологии, кардиологии, анестезиологии, реаниматологии, по инфекционным болезням, по детской хирургии и стоматологии, по акушерству-гинекологии и по рентгенологии. В перспективе они станут специалистами, которые смогут выбирать, где работать: на селе, в поликлинике либо в стационаре.

Так, например, Руслан Чернецов – студент шестого курса Первого медицинского университета им. Павлова, поступил по целевому направлению от Гатчинской больницы и в будущем планирует вернуться сюда хирургом.

Анастасия Ананьева сейчас оканчивает ординатуру в клинике им. Пирогова и буквально через несколько месяцев придет работать врачом-онкологом в Гатчинскую КМБ как целевик, получивший в свое время направление на обучение. «Здесь планируют открыть профильное отделение по онкологической помощи, и я хотела бы работать хирургом-онкологом в стационаре. Но если к тому времени отделение еще не откроется, буду онкологом в поликлинике по профилю «дерматоонкология», – поделилась Анастасия.

Пятый курс стоматологического факультета Первого медицинского университета оканчивает Екатерина Скударь, которой как целевику предстоит отработать минимум три года в Гатчинской больнице врачом-стоматологом общей практики.

- Что это значит – стоматолог общей практики?

- Это и терапия, и детская, и хирургическая стоматология, только немножко суженный профиль манипуляций, – пояснила Екатерина и призналась, что к работе и к стрессу, который ждет ее с непривычки, она готова. – Я проходила практику в Гатчинской КМБ, мне доверяли лечить кариес детям, удалять молочные зубы, во взрослой поликлинике я удаляла постоянные зубы. И практика мне понравилась.

- Как отнеслись к вам опытные стоматологи?

- В Гатчинской больнице доктора очень благосклонны к практикантам-целевикам, дают многое пробовать и, самое главное, все объясняют.

- А что сказали пациенты?

- Не жаловались. Как-то раз одна пожилая пациентка, которой я делала анестезию, заметила, что у меня очень легкая рука.

На встрече в больнице будущих коллег приветствовал и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, обещая полную и безоговорочную поддержку в профессии. Перед целевиками выступил эксперт по продвижению личного бренда Лев Львович. Молодым специалистам поступило приглашение от заведующего инсультной неврологий Артема Мячина – на «очень перспективное и очень тяжелое отделение»:

- Наша работа непростая, но она очень благодарная и хорошо видна, – сказал Артем Викторович. – Когда человек приезжает инвалидом, а уходит от нас на своих ногах.

Зав. кардиологическим отделением Олег Голощапов, приглашая новоиспеченных врачей к себе, отметил, что у кардиологии Гатчинской КМБ очень большие перспективы и большие возможности:

- У нас замечательные ресурсы, в том числе людские. Наши специалисты проводят уникальные эндоваскулярные операции. Только за сегодняшний день мы вернули с того света – в прямом смысле слова – двоих пациентов, у которых была клиническая смерть. Мы их реанимировали и, поверьте, это неимоверная радость, когда ты фактически оживляешь человека. И такая возможность у нас появляется часто – помогать людям.

Гатчинская клиническая межрайонная больница ведет активную работу по привлечению новых кадров. Благодаря указам президента Владимира Путина о повышении заработной платы медикам уже с апреля, молодежь охотнее идет в первичное звено и интересуется работой на селе. На встрече целевикам рассказали о преимуществах работы в больнице, познакомили с существующими возможностями и ближайшими перспективами.

Гатчинская КМБ взяла курс на обновление. «Главная цель нашей больницы – это увеличение длительности и качества жизни наших жителей. Мы – как пилотный проект в решении всех задач, которые перед нами ставит комитет по здравоохранению Ленинградской области, правительство и, конечно, сам президент Российской Федерации. Поэтому мы развиваем новые технологии и привлекаем новых специалистов», – отметил и.о. главврача Ростислав Павлов.

Екатерина Дзюба