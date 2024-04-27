Автопробегом по местам боевой славы

Добрая традиция берет свое начало в 2006 году, организатором же автопробега выступает Законодательное собрание Ленинградской области. Его участниками стали ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, воины-интернационалисты, ветераны других вооруженных конфликтов, депутаты областного парламента, Государственной Думы РФ, члены правительства 47 региона, представители районных администраций, политических партий, общественных организаций, а также члены молодежного актива Ленинградской области.

Автопробег по местам боевой славы прошел уже в девятнадцатый раз, в этом году он захватил три района Ленинградской области: Гатчинский, Тосненский и Кировский. К мероприятию было приурочено открытие всероссийской «Вахты Памяти – 2024». Торжественный митинг по этому случаю состоялся под Гатчиной у мемориала Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин дал старт «Вахте памяти»:

- Наша святая обязанность - сохранить память о подвиге нашего народа, историческую правду. За время проведения автопробега к нашей акции присоединились тысячи участников. «Вахту памяти» проводят по всей России. В ней участвуют ветераны, блокадники, молодёжь, участники поисковых отрядов, волонтёры. Я хочу поблагодарить всех, кто занимается этой благородной работой. Это нужно не только нам, но и тем, кто придет после нас, чтобы знать цену победы, цену свободы и права жить так, как мы считаем нужным.

Собравшихся также приветствовали депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк, председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева, представители Гатчинской администрации и руководители поисковых отрядов. В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, Александр Русских, Дмитрий Рытов, Александр Перминов, Алексей Фомин, Николай Кузьмин и Иван Апостолевский.

Знаками отличия Министерства обороны, Государственной Думы, Законодательного собрания региона и комитета по молодежной политике сегодня были награждены ленинградцы, внесшие особый вклад в поисковое движение.

Поисковому движению России 36 лет, в 1990 году в Ленинградской области состояла первая Вахта Памяти, которую провели на Невском пятачке. С тех пор тысячи поисковиков из разных регионов России приезжают на священную Ленинградскую землю, чтобы вернуть из небытия имена павших воинов, придать земле незахороненных до сегодняшнего момента солдат.

Примечательно, что в 2023 году областным парламентом был принят закон, устанавливающий новую праздничную дату: 15 марта - День поисковика, который мы впервые отметили в этом году. Поисковые отряды в Ленинградской области ежегодно проводят сотни экспедиций, во время которых находят и с почестями предают земле останки наших бойцов. На территории региона не захоронено более 400 тыс останков. В прошлом году было увековечено 157 новых имен, которые нашли поисковики, проведена 41 церемония захоронения. С почестями предали земле останки 1751 воина.

Церемония продолжилась минутой молчания, а после все желающие возложили цветы к мемориалу. Так называемая гатчинская Родина-мать была возведена по поручению Президента Владимира Путина. Комплекс в память о жертвах нацистского геноцида возведен на территории Гатчинского района, где в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря. Но это памятник не только ленинградцам, а всем жертвам фашистского геноцида.

Подкрепившись на полевой кухне, участники автопробега проследовали в Тосно, где делегации возложили цветы к братскому захоронению советских воинов. Завершающим пунктом сегодняшней программы стало посещение мемориала «Невский пятачок» в Кировском районе.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области