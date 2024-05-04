Добро пожаловать в «Школу мам»!

О том, как проходят занятия, и чему можно научиться в «Школе мам», рассказала ее руководитель – врач акушер-гинеколог женской консультации Гатчинской КМБ Елена Куликова:

- «Школа мам» в Гатчине появилась несколько лет назад, но в 2020-м вмешался ковид – некоторое время школа была закрыта, а когда пандемия пошла на спад, занятия возобновились. Сейчас они проводятся на регулярной основе, и каждый месяц мы набираем новую группу.

- Где работает «Школа мам», и что там преподают?

- Занятия проходят в женской консультации на Аэродроме, на ул. Зверевой, д. 11. Для этого специально выделен актовый зал на втором этаже, чтобы женщинам было комфортно. Уроки ведут три специалиста: врач акушер-гинеколог, психолог и педиатр.

Курс рассчитан на четыре занятия – по одному в неделю. Первое посвящено физиологическим изменениям, происходящим в организме беременной женщины. Второе – о родах и послеродовом периоде. Третье занятие обычно проходит с психологом – по профилактике послеродовых депрессий, тревожных состояний во время беременности. Заключительное занятие проводит педиатр.

- О чем вы рассказываете будущим мамам?

- На самом первом занятии я рассказываю, какие физиологические изменения происходят в организме беременной. Что считается нормой, а что – патологией; что можно скорректировать только за счет образа жизни, режима дня, питания и физических нагрузок, а что надо корректировать при помощи медикаментов. Есть моменты, о которых нужно обязательно сообщать врачу, чтобы была назначена соответствующая терапия.

- Но каждая беременная должна состоять на учете в женской консультации и регулярно наблюдаться. Обычных визитов к доктору недостаточно, чтобы получить информацию?

- Может быть, сейчас время такое, но многие беременные испытывают тревогу: женщины опасаются, что беременность развивается неправильно, что есть угроза выкидыша или преждевременных родов. И на занятиях я пытаюсь объяснить, когда надо беспокоиться, а когда нет, чтобы у женщины было стабильное психоэмоциональное состояние, чтобы она была информирована о том, как должна протекать беременность, и какие-то изменения не вызывали лишней тревоги, беспокойства. А в ходе обычного приема у доктора просто нет времени на подробное обсуждение всех нюансов и гипотетических проблем, и многие женщины остаются один на один со своими страхами, пусть и не всегда обоснованными.

Чтобы избежать домыслов и ненужных волнений, мы и проводим занятия с беременными. Наши уроки длятся час с лишним, и за это время женщины успевают выслушать лекцию и задать свои вопросы.

- Кто проводит второе занятие?

- Второе занятия тоже провожу я, и оно посвящено родам. Мы разбираем, что такое предвестники родов, когда они появляются, на каком сроке, как начинаются роды, какие есть периоды, какова их продолжительность. Я рассказываю, что происходит в первом периоде родов с физиологической точки зрения, что можно делать для облегчения состояния: какая есть техника дыхания, чтобы первый период протекал легче, как можно изменить положение тела.

Также на этом уроке я объясняю, как протекает второй период родов, как устроен родильный зал, кто будет присутствовать из медицинского персонала. Я стараюсь донести до женщины, чем занимается каждый член медицинской команды во время родов, чтобы у будущих рожениц не возникало беспокойства: «Меня там бросят, я буду лежать одна…», и тому подобное. Мы занимаемся развенчанием мифов, чтобы будущие мамы спокойно относились к моменту родов – без тревожности и страхов. Потому что это нормальное физиологическое состояние женщины, и она должна настроиться на позитив и не углубляться в негативные мысли.

- Вы упоминали послеродовой период…

- По послеродовому периоду мы тоже даем информацию: сколько времени он длится, какие есть этапы, и какие физиологические изменения при этом происходят. Потому что иногда женщины приходят на прием к гинекологу в послеродовом периоде с жалобами, а оказывается, что это просто физиологические изменения организма – обратное развитие.

- О грудном вскармливании рассказываете?

- Обязательно. Грудного вскармливания мы касаемся на занятии по послеродовому периоду, и наш педиатр – заместитель главного врача Гатчинской КМБ по детству Римма Викторовна Цветкова – дает подробную информацию по грудному вскармливанию. Также на занятиях с будущими мамами она рассказывает об уходе за новорожденным, особенно в первую неделю жизни: как кормить, как мыть, как одевать, затрагивает все тонкости, которые возникают после выписки из роддома.

Доводится до сведения беременных и календарь прививок – какие прививки делают еще в роддоме, какие – на разных этапах жизни ребенка, особенно в первый год, и для чего эти прививки необходимы. А также как правильно записаться на прием в детскую поликлинику, как вызвать врача на дом. Римма Викторовна дает будущим мамам все номера телефонов, рассказывает, как вызвать детскую медсестру, и в каких случаях это делается, объясняет, в каких состояниях надо вызывать врача, и когда не надо. На этих занятиях дается обширная информация, чтобы, выписавшись из роддома, женщина не растерялась, а знала, как действовать в любой ситуации.

- Вы даете беременным какие-то памятки, брошюры?

- Конечно. Занятия проходят в виде презентаций, материал мы раздаем в распечатанном виде. Иногда на занятия приходят представители фармацевтических компаний со своей информацией и подарками.

А педиатр дает большую практическую часть: у нас есть муляж, на котором будущим мамам показывают, как обращаться с младенцем: одевать, пеленать, как правильно держать и мыть.

- И самим можно попробовать – на муляже?

- Можно. Что с большим удовольствием все беременные и делают.

- О чем ведет речь психолог?

- Психолог – Екатерина Витальевна Алексеева – беседует о тревожных состояниях и большой акцент делает на послеродовой депрессии. Занятия проходят в основном в виде тренингов. Вместе с беременными разбираются разные ситуации, потом проводится тестирование, и психолог выявляет у женщин состояние повышенной тревожности.

- Насколько сейчас актуальна тема послеродовой депрессии?

- Проблема есть. Отовсюду поступает много противоречивой информации, у всех женщин разный уровень жизни, мышления. Зачастую депрессия возникает из-за неосведомленности молодых мам, и психолог доносит до них основную парадигму: малыша покормить, помыть, спать уложить, все остальное – потом. Общением с грудным младенцем надо наслаждаться, а не мучаться. Малыш очень быстро вырастет, и этот момент полного единения матери с ребенком уже никогда не повторится.

Одна из частых причин депрессивного состояния – ложные угрызения совести, самоедство на тему «Я плохая мать». Это тоже профилактирует психолог, разбирая возможные причины возникновения недовольства собой, неверия в свои силы.

Например, одна из моих пациенток очень переживала по поводу отсутствия лактации: у нее совсем не было молока, ребенок питался смесью, и она считала себя плохой мамой, потому что не могла кормить малыша грудью. На занятиях мы объясняем: низкая лактация или ее отсутствие – не повод сомневаться в своих материнских качествах. Если с лактацией никак не получается, малышу подберут подходящую смесь.

- «Школа мам» – бесплатная?

- Это абсолютно бесплатно. Курс рассчитан на месяц, потом набирается следующая группа. Записаться можно в регистратуре женской консультации, просто позвонив по телефону: 8(81371) 931-19. Занятия проходят раз в неделю - по вторникам в 15.30 - в кабинете № 34 на втором этаже женской консультации.

- На каком сроке лучше приходить, большие ли группы?

- Мы записываем беременных на любом сроке. В курсе дается информация для всех сроков, но, в основном, женщины приходят после 30-й недели, когда они выходят в декрет, и у них появляется больше свободного времени. Численность групп – от четырех до 12 человек. Мы заметили сезонность посещений: зимой группы обычно маленькие, потому что холодно, скользко. Весной и летом записывается по 10-12 человек.

И, кстати, начать посещение можно с любого занятия, необязательно с первого, если вдруг вы по каким-то причинам не успели к началу.

- «Школу мам», наверное, посещают те, у кого будет первый ребенок?

- Первородящих, конечно, больше, но бывают и повторнородящие – женщины, у которых между рождением детей получился большой перерыв, многое уже позабылось, и они хотят узнать новую информацию.

Есть совсем молодые мамы – лет по двадцать, а есть и сорокалетние женщины, у некоторых первая беременность наступила только в сорок, они очень ответственно подходят к вопросу, заранее записываются в нашу школу.

А есть женщины, которые за время беременности проходят несколько курсов в «Школе мам». Это можно. На разных этапах вынашивания ребенка иногда возникают разные вопросы, сомнения, которые можно легко развеять на занятиях для беременных.

- Будущие мамы приходят одни или с будущими папами?

- Как правило, конечно, одни. Но иногда занятия с психологом у нас посещают парами – с мужьями. Некоторые женщины хотят, чтобы муж тоже послушал и проникся. Мы не против.

- Елена Александровна, насколько сегодня в принципе востребована такая школа, учитывая, что в Сети можно почерпнуть любую информацию?

- В том-то и дело. Беременные женщины шерстят интернет, интересуются, обсуждают на форумах, что им назначают, для чего это нужно, и стоит ли принимать. Только вот источники, из которых они получают информацию, не совсем надежные. Я периодически захожу на сайты, где ведется это обсуждение, и вижу, что с медицинской точки зрения все эти рекомендации «подкованных» собеседниц ошибочны: они не понимают механизма лечебного действия и не отдают себе отчета в последствиях некомпетентных советов. А главное, никто из авторов материалов этих сайтов или участников форумов не несет никакой ответственности за здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка.

Вот, например, одна пациентка жалуется: «Меня взвешивают и ругают за большой вес – много прибавляю». Ее поддерживают в Сети, не понимая, что может повлечь за собой патологическая прибавка веса во время беременности.

На занятиях я пытаюсь объяснить женщинам в доступной форме разные медицинские аспекты, чтобы они понимали, какие могут быть последствия, если вовремя не получать лечения патологических состояний. «Школа мам» необходима не только для психоэмоциональной устойчивости наших беременных, но и для того, чтобы лучше складывалась комплаентность – приверженность лечению, степень соответствия поведения пациентки врачебным рекомендациям. Занятия в школе беременных способствуют доверию к докторам со стороны женщин и, в результате, хорошему самочувствию будущей мамы и ее малыша.

Следующее занятие в «Школе мам» состоится 7 мая в 15.30, желательно записаться заранее в регистратуре по телефону: 8 (81371) 9-31-19.

Екатерина Дзюба

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