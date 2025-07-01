Время молодых
Традиционный праздник «Ленинградский выпускной» собрал 28 июня в стенах БКЗ «Октябрьский» более 3,7 тысяч человек. Мероприятие стало ярким завершением учебного года для школьников и студентов со всей области. На бал приехали выпускники школ, колледжей и техникумов, добившиеся успехов в науке, спорте и искусстве. Среди них — обладатели медалей, стобалльники ЕГЭ и победители всероссийских олимпиад.
Настоящие звёзды
У входа в Большой концертный зал «Октябрьский» выпускников встречала многометровая красная ковровая дорожка. Под вспышки фотокамер и радостные возгласы друзей гости праздника могли почувствовать себя настоящими звездами этого вечера. Право на такой прием ребята заслужили годами упорной учебы, победами на олимпиадах и в творческих конкурсах.
Среди приглашенных на «Ленинградский выпускной» — 870 медалистов, 470 студентов-отличников, 30 стобалльников ЕГЭ и 17 призеров всероссийских олимпиад школьников. Были здесь и активисты всероссийского «Движения первых», и бойцы «Юнармии», и ребята-волонтеры, отметившиеся реальными добрыми делами в родных городах и поселках. Без преувеличения «Команда побед 47» — как гласила надпись на красочной фотозоне у входа в концертный зал.
— Особенно приятно, что сегодня вместе с нашими юными земляками праздник разделили выпускники из подшефного города Енакиево. Их участие в бале выпускников стало для нас традицией, — поделилась председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва. — Это особый праздник, который объединяет целеустремлённых и талантливых молодых людей. Для каждого это прощание со школьной и студенческой жизнью и шаг в новую, взрослую главу своей истории.
Впрочем, вызовы взрослой жизни еще впереди. В этот вечер выпускники могли отбросить мысли об экзаменах и поступлении в вуз. Их ждал праздник, общение с друзьями и новые знакомства, а также предстояло ещё раз сказать спасибо тем, кто был с ними все эти годы — родителям и учителям.
Родина начинается с вас
Концертная программа открылась с пролога, посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Перед выпускниками выступили их сверстники: юнармейцы из кудровского отряда «Молот», а также воспитанники кадетского класса Свердловского центра образования. С особой воинской статью поднялись на сцену учащиеся Михайловского Артиллерийского училища и будущие защитники Родины из военного оркестра Военной академии им. генерала Хрулёва. Пронзительно и трогательно прозвучала песня «С чего начинается Родина» в исполнении солиста Мариинского театра Григория Чернецова и участницы телепроекта «Голос. Дети» Елены Турчиной.
К поздравлениям выпускников присоединились также бойцы, которые в данный момент находятся в зоне спецоперации. Праздничное видеообращение «из-за ленточки» записали заместитель директора по безопасности Кировской школы № 2 Вячеслав Кощеев и выпускник Бугровской школы № 2 Егор Белов.
— Я чувствую волнение и радость за наших старшеклассников, которые теперь вступают во взрослую жизнь. Верю, что каждый из вас найдет свой путь. Считаю, что вы — самые лучшие! Пусть главным в вашей жизни будут любовь к своему дому, Отечеству, преданность своему делу. Учитесь защищать слабых, никогда не сдавайтесь, умейте принимать сложные решения. Наградой за это всегда будет чистая совесть и уверенность в завтрашнем дне! — прозвучали с экрана слова напутствия от Вячеслава Кощеева.
Будущее региона
По традиции «Ленинградского выпускного» к выпускникам со сцены обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
— Учеба — это тоже труд, она дается непросто. Вы уже показали, что можете достигать намеченных целей и решать самые серьезные задачи. И поверьте, вам это в жизни пригодится. Но никогда не забывайте: то, что вам на старте дали, это не только вы — это ваши педагоги, учителя, наставники и, конечно же, ваши родители. Помните об этом и поверьте, им не так много надо — просто чуточку внимания, когда вы будете заняты своими проблемами, будете решать новые задачи, добиваться новых целей, — посоветовал Александр Юрьевич.
Глава региона не только поздравил ребят с окончанием важного жизненного этапа, но и выразил надежду, что после учебы в вузах все они вернутся в родную Ленобласть. На сегодняшний день 47-й регион лидирует в России по промышленным инвестициям, а по частным — уступает только Москве. Значит, здесь всегда будут и рабочие места, и достойная оплата труда, и социальная инфраструктура для молодых семей.
— Перед вами открыты все дороги, но знайте: в родном регионе вас уже ценят, здесь воплощаются в жизнь масштабные проекты, здесь уровень зарплат постоянно растет, а условия труда улучшаются. Мы будем стремиться сделать так, чтобы, где бы вы хотели жить, где бы вы хотели работать, вы бы отвечали: в Ленинградской области, — сказал Александр Дрозденко.
Медицина и педагогика оказались самыми популярными направлениями среди опрошенных выпускников. Эти вечные профессии не теряют популярности. Конечно, интересуют юных ленинградцев и специальности, связанные с инженерным делом, цифровой безопасностью, оборонной промышленностью и химией — многие отмечали, что будут поступать в ЛЭТИ, Политехнический университет им. Петра Великого и ИТМО.
Но всё это — завтра. В этот день ребят ждала финальная часть бала — праздничный концерт. Море фонариков осветило зал БКЗ, а выпускники пели и танцевали под хиты приглашенных звезд — группы «Иванушки International». Кто по-настоящему умеет учиться, тот знает толк и в хорошем отдыхе, — доказано ленинградскими выпускниками.
Виктория Залепухина
«Ленинградская панорама»
Фото Комитета образования Гатчинского муниципального округа