Время молодых

Настоящие звёзды

У входа в Большой концерт­ный зал «Октябрьский» выпуск­ников встречала многометро­вая красная ковровая дорожка. Под вспышки фотокамер и радостные возгласы друзей гости праздника могли почувствовать себя настоящими звездами это­го вечера. Право на такой при­ем ребята заслужили годами упорной учебы, победами на олимпиадах и в творческих кон­курсах.

Среди приглашенных на «Ле­нинградский выпускной» — 870 медалистов, 470 студентов-от­личников, 30 стобалльников ЕГЭ и 17 призеров всероссий­ских олимпиад школьников. Были здесь и активисты все­российского «Движения первых», и бойцы «Юнармии», и ребята-волонтеры, отметив­шиеся реальными добрыми де­лами в родных городах и по­селках. Без преувеличения «Команда побед 47» — как гласи­ла надпись на красочной фото­зоне у входа в концертный зал.

— Особенно приятно, что сегодня вместе с нашими юны­ми земляками праздник разде­лили выпускники из подшефно­го города Енакиево. Их участие в бале выпускников стало для нас традицией, — поделилась председатель областного коми­тета общего и профессиональ­ного образования Вероника Реброва. — Это особый праздник, который объ­единяет целеустремлённых и талантливых молодых людей. Для каждого это прощание со школьной и студенческой жиз­нью и шаг в новую, взрослую главу своей истории.

Впрочем, вызовы взрослой жизни еще впереди. В этот ве­чер выпускники могли от­бросить мысли об экзаменах и поступлении в вуз. Их ждал праздник, общение с друзья­ми и новые знакомства, а также предстояло ещё раз сказать спа­сибо тем, кто был с ними все эти годы — родителям и учителям.

Родина начинается с вас

Концертная программа откры­лась с пролога, посвященно­го Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Перед выпускниками выступи­ли их сверстники: юнармейцы из кудровского отряда «Молот», а также воспитанники кадетско­го класса Свердловского цен­тра образования. С особой во­инской статью поднялись на сцену учащиеся Михайловско­го Артиллерийского училища и будущие защитники Родины из военного оркестра Военной академии им. генерала Хрулёва. Пронзительно и трогательно прозвучала песня «С чего начинается Родина» в исполнении солиста Мариинского театра Григория Чернецова и участни­цы телепроекта «Голос. Дети» Елены Турчиной.

К поздравлениям выпускни­ков присоединились также бой­цы, которые в данный момент находятся в зоне спецопера­ции. Праздничное видеообра­щение «из-за ленточки» запи­сали заместитель директора по безопасности Кировской школы № 2 Вячеслав Кощеев и выпуск­ник Бугровской школы № 2 Егор Белов.

— Я чувствую волнение и ра­дость за наших старшеклассни­ков, которые теперь вступают во взрослую жизнь. Верю, что каж­дый из вас найдет свой путь. Счи­таю, что вы — самые лучшие! Пусть главным в вашей жизни будут любовь к своему дому, Отечеству, преданность своему де­лу. Учитесь защищать слабых, никогда не сдавайтесь, умейте принимать сложные решения. Наградой за это всегда будет чи­стая совесть и уверенность в за­втрашнем дне! — прозвучали с экрана слова напутствия от Вя­чеслава Кощеева.

Будущее региона

По традиции «Ленинградско­го выпускного» к выпускникам со сцены обратился губернатор Ленинградской области Алек­сандр Дрозденко.

— Учеба — это тоже труд, она дается непросто. Вы уже показа­ли, что можете достигать наме­ченных целей и решать самые серьезные задачи. И поверь­те, вам это в жизни пригодит­ся. Но никогда не забывайте: то, что вам на старте дали, это не только вы — это ваши педагоги, учителя, наставники и, конечно же, ваши родители. Помните об этом и поверьте, им не так мно­го надо — просто чуточку вни­мания, когда вы будете заняты своими проблемами, будете ре­шать новые задачи, добивать­ся новых целей, — посоветовал Александр Юрьевич.

Глава региона не только по­здравил ребят с окончанием важ­ного жизненного этапа, но и вы­разил надежду, что после учебы в вузах все они вернутся в род­ную Ленобласть. На сегодняшний день 47-й регион лидирует в Рос­сии по промышленным инвести­циям, а по частным — уступа­ет только Москве. Значит, здесь всегда будут и рабочие места, и достойная оплата труда, и со­циальная инфраструктура для молодых семей.

— Перед вами открыты все дороги, но знайте: в родном ре­гионе вас уже ценят, здесь во­площаются в жизнь масштабные проекты, здесь уровень зарплат постоянно растет, а условия тру­да улучшаются. Мы будем стре­миться сделать так, чтобы, где бы вы хотели жить, где бы вы хо­тели работать, вы бы отвечали: в Ленинградской области, — ска­зал Александр Дрозденко.

Медицина и педагогика оказались самыми популярными направлениями среди опрошенных выпускников. Эти вечные профессии не теря­ют популярности. Конечно, интересуют юных ленинградцев и специальности, связанные с инженерным де­лом, цифровой безопасностью, оборонной промышленностью и химией — многие отмеча­ли, что будут поступать в ЛЭТИ, Политехнический университет им. Петра Великого и ИТМО.

Но всё это — завтра. В этот день ребят ждала финальная часть бала — праздничный кон­церт. Море фонариков осветило зал БКЗ, а выпускники пели и тан­цевали под хиты приглашен­ных звезд — группы «Иванушки International». Кто по-настояще­му умеет учиться, тот знает толк и в хорошем отдыхе, — доказано ленинградскими выпускниками.

Виктория Залепухина

«Ленинградская панорама»

Фото Комитета образования Гатчинского муниципального округа