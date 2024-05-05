Как в Гатчине отпразднуют День Победы в 2024 году

- 9.00 – 18.00 - выставка рисунков учеников Детской художественной школы г. Гатчины (пр.25 Октября, около д.5, прилегающая территория к киноконцертному залу «Победа»);

- 9.00-11.00 – 61-я легкоатлетическая эстафета по улицам Гатчины (старт и финиш на перекрестке пр. 25 Октября и Революционного переулка, маршрут по пр. 25 Октября);

- 10.00 – 10.30 - церемония возложения цветов к мемориалу мирным жителям Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны (Гатчинский район, д. Зайцево);

- 11.00 и 13.00 - экскурсия «На защите Ленинграда» (музей Красногвардейского укрепрайона», п. Новый Свет, д.82);

- 11.30 – 12.00 - церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» (пр. 25 Октября, стела «Город воинской славы»);

- 12.00 – 13.00 - концерт живой музыки в исполнении оркестра Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, рук. А.Г. Мартынов (г. Гатчина, общественное пространство «Аэропарк»);

- 12.00 – 14.00 - передвижная выставка «Их именами названы», поэтический флэшмоб с музыкальным сопровождением (пр. 25 Октября, между домами 16 и 18, Поэтический сквер);

- 12.30 -13.30 - торжественное мероприятие, возложение цветов к мемориалу воинской славы на ул. Солодухина;

- 14.00 - благотворительный показ фильма «Сокровища партизанского леса» (пр.25 Октября, д.5, киноконцертный зал «Победа»);

- 15.00 – 17.00 - праздничный концерт «Тот цветущий и поющий яркий май...» (пр.25 Октября, д.1, прилегающая территория к ДК);

- 15.00 – 17.00 - интерактивная программа «Помнит сердце – не забудет никогда».: мастер-классы «Треугольные письма войны», «Цветы Победы», краеведческая викторина «Адреса воинской славы Гатчины»; настольная игра «Дороги войны. 1941-1945» (ул. Крупской, рядом с д.12, к.1, Бульвар науки);

- 15.00-17.00 - праздничная программа «И с днем победным мы, друг друга поздравляя, закружим ярким маем сквозь года!..» (г. Гатчина, Красноармейский пр., плац перед Дворцом);

- 19.00-22.00 - театрализованный концерт «Пусть всегда будет солнце», выступление музыкальной группы «Дунаевский Orchestra» (г. Гатчина, Красноармейский пр., плац перед Дворцом).