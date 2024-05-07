Завершился 11 сезон школьной спортивной лиги Ленинградской области

В приветственном слове участникам фестиваля депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Александр Русских поздравил участников с наступающим праздником Победы и пожелал спортивной удачи на соревнованиях.

«Баскетбол 3х3 очень быстрый и юркий вид спорта. Много интересных моментов мы увидели сегодня: снайперские броски, высокие передачи, игру под кольцом и на дистанции. На соревнованиях соперницы были достойны друг друга. Девочки из Гатчины показали свой характер и стали победителями.

Эстафета в легкой атлетике стала очередной проверкой сил юных спортсменов. Состязание командное - здесь важно взаимопонимание, единение, слаженность действий. Именно общими усилиями достигалась победа легкоатлетов.

Мини-футбол традиционный вид спорта школьной лиги. Как бы дружно игроки ни относились друг к другу, каждая команда стремилась победить. Но победа должна быть не любой ценой, а честной и достойной. Именно такими были игры у юных футболистов», – отметил координатор проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.

Итоги соревнований:

Баскетбол 3х3 (девушки):

1 место ШСК «Аэродром», МОБУ «СОШ №2» г. Гатчина.

2 место ШСК «Спарта», МОБУ «СОШ №5» г. Тихвин.

3 место ШСК «Олимпийские надежды», МОБУ «СОШ №5» г. Луга.

Легкая атлетика:

Девушки

1 место ШСК «Луч», МОБУ «СОШ №2» г. Сланцы.

2 место ШСК «Десяточка», МОБУ «СОШ №10» г. Выборг.

3 место ШСК «Школьная Лига», МОБУ «СОШ №9» г. Гатчина.

Юноши

1 место ШСК «Легион», МОБУ «СОШ №3» г. Тосно.

2 место ШСК «Школьная Лига», МОБУ «СОШ №9» г. Гатчина.

3 место ШСК «Луч», МОБУ «СОШ №2» г. Сланцы.

Мини-футбол:

1 место ШСК «Факел», МОБУ «СОШ №2» г. Луга.

2 место ШСК «Олимп», МОБУ «СОШ №2» г. Лодейное Поле.

3 место ШСК «Здоровое поколение», МОБУ «СОШ №11» г. Гатчина.

Соревнования приурочили к главному празднику страны – 79 годовщине Великой Победы над фашизмом.

Организаторы подчеркнули, что спорт и здоровый образ жизни – неотъемлемая часть Народной программы «Единой России».