Завершился 11 сезон школьной спортивной лиги Ленинградской области
6 мая в Гатчине прошел завершающий фестиваль 11 сезона Региональной школьной спортивной лиги Ленинградской области. В соревновании приняли участие команды школьных спортивных клубов из 10 муниципальных районов по видам спорта баскетбол 3х3 (девушки), легкая атлетика (девушки, юноши), мини-футбол (юноши).
В приветственном слове участникам фестиваля депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Александр Русских поздравил участников с наступающим праздником Победы и пожелал спортивной удачи на соревнованиях.
«Баскетбол 3х3 очень быстрый и юркий вид спорта. Много интересных моментов мы увидели сегодня: снайперские броски, высокие передачи, игру под кольцом и на дистанции. На соревнованиях соперницы были достойны друг друга. Девочки из Гатчины показали свой характер и стали победителями.
Эстафета в легкой атлетике стала очередной проверкой сил юных спортсменов. Состязание командное - здесь важно взаимопонимание, единение, слаженность действий. Именно общими усилиями достигалась победа легкоатлетов.
Мини-футбол традиционный вид спорта школьной лиги. Как бы дружно игроки ни относились друг к другу, каждая команда стремилась победить. Но победа должна быть не любой ценой, а честной и достойной. Именно такими были игры у юных футболистов», – отметил координатор проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.
Итоги соревнований:
Баскетбол 3х3 (девушки):
1 место ШСК «Аэродром», МОБУ «СОШ №2» г. Гатчина.
2 место ШСК «Спарта», МОБУ «СОШ №5» г. Тихвин.
3 место ШСК «Олимпийские надежды», МОБУ «СОШ №5» г. Луга.
Легкая атлетика:
Девушки
1 место ШСК «Луч», МОБУ «СОШ №2» г. Сланцы.
2 место ШСК «Десяточка», МОБУ «СОШ №10» г. Выборг.
3 место ШСК «Школьная Лига», МОБУ «СОШ №9» г. Гатчина.
Юноши
1 место ШСК «Легион», МОБУ «СОШ №3» г. Тосно.
2 место ШСК «Школьная Лига», МОБУ «СОШ №9» г. Гатчина.
3 место ШСК «Луч», МОБУ «СОШ №2» г. Сланцы.
Мини-футбол:
1 место ШСК «Факел», МОБУ «СОШ №2» г. Луга.
2 место ШСК «Олимп», МОБУ «СОШ №2» г. Лодейное Поле.
3 место ШСК «Здоровое поколение», МОБУ «СОШ №11» г. Гатчина.
Соревнования приурочили к главному празднику страны – 79 годовщине Великой Победы над фашизмом.
Организаторы подчеркнули, что спорт и здоровый образ жизни – неотъемлемая часть Народной программы «Единой России».