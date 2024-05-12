Кто в Гатчинском районе 13 мая останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.05.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
п. Семрино, д. 1 - 8 за ж/д.
13.05.2024 с 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
д. Истинка,
д. Тихвинка.
13.05.2024 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Вохоново.
13.05.2024 с 09:00 до 17:00
Дружногорское поселение:
массив Строганово тер. СНТ «Факел».
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