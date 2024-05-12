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Кто в Гатчинском районе 13 мая останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.05.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское поселение:

п. Семрино, д. 1 - 8 за ж/д.       

 

13.05.2024 с 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

д. Истинка,

д. Тихвинка.         

 

13.05.2024 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Вохоново.        

 

13.05.2024 с 09:00 до 17:00

Дружногорское поселение:

массив Строганово тер. СНТ «Факел».