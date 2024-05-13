В Гатчине наряд вневедомственной охраны задержал рецидивиста, разыскиваемого за кражу велосипеда

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником.

При проверке росгвардейцы установили, что 9 марта 2024 года данный гражданин похитил стоявший на лестничной площадке жилого дома велосипед стоимостью 12000 рублей и скрылся с места происшествия, после чего был объявлен в местный розыск.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за совершение кражи, в территориальный отдел полиции. По факту хищения велосипеда возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО