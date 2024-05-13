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В Гатчине наряд вневедомственной охраны задержал рецидивиста, разыскиваемого за кражу велосипеда

7 мая около 10:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на улице Радищева в Гатчине задержали разыскиваемого 32-летнего гражданина, скрывавшегося от правоохранительных органов после совершенной кражи велосипеда у местной жительницы.

Рубрики:  Криминал

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником.

При проверке росгвардейцы установили, что 9 марта 2024 года данный гражданин похитил стоявший на лестничной площадке жилого дома велосипед стоимостью 12000 рублей и скрылся с места происшествия, после чего был объявлен в местный розыск.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за совершение кражи, в территориальный отдел полиции. По факту хищения велосипеда возбуждено уголовное дело.    

 

Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО