День сестры милосердия

В конференц-зале Гатчинской клинической межрайонной больницы 14 мая состоялось чествование медицинских сестер. В своем приветственном слове заместитель главного врача по медицинской части Гатчинской КМБ Павел Кислый отметил, что медсестры – это не просто помощники врачей:

- Медицинская сестра – это самодостаточная профессия, которая сегодня стремительно развивается. Медсестры выполняют большую часть медицинской работы. И если, возможно, искусственный интеллект когда-нибудь заменит врача, то он никогда не сможет заменить медицинскую сестру.

От лица руководства Гатчинского района с профессиональным праздником медсестер поздравил и.о. главы администрации Гатчинского района Илья Носков. Он пожелал им сил, терпения, крепости духа:

- Медсестры – люди с открытой душой и искренним желанием помочь. Вы та самая крепкая основа, на которой держится медицина, и пусть вам воздастся за все ваши труды, – сказал Илья Вениаминович.

Благодарность главы Гатчинского района за многолетний плодотворный труд по охране здоровья населения Гатчины и района получили заведующая Лязевским фельдшерским здравпунктом Людмила Балашова и акушерка женской консультации Вырицкой больницы Алеся Ануфриева. Почетной грамотой администрации Гатчинского района награждены медсестра отделения травматологии и ортопедии Гатчинской КМБ Виктория Зайцева и медицинская сестра детской поликлиники Марина Власенко.

С теплыми поздравительными словами на празднике выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Александр Русских и Татьяна Бездетко. Как заметила Татьяна Викторовна, профессия медицинской сестры известна еще со Средних веков, и 80% работы с больными выполняют медсестры:

- Недаром ваша профессия изначально называлась «сестра милосердия» – этим все сказано. Спасибо, что несмотря на все сложности этой работы вы всегда доброжелательны, всегда помогаете людям, и, зачастую, от вашего доброго расположения, от вашей заботы пациенты выздоравливают быстрее, чем от таблеток. Только люди с добрым сердцем могут работать сестрами милосердия.

Парламентарии вручили медсестрам благодарственные письма. Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения награждена медицинская сестра стоматологической поликлиники Надежда Сычева.

Как было замечено на мероприятии, 94% среднего медперсонала сегодня составляют женщины – медицинские сестры, но и медбратья, которых в наших больницах подавляющее меньшинство, заслуживают признательности за свой труд. По случаю Дня медсестры четверо сотрудников Гатчинской КМБ были удостоены благодарности главного врача, и в их числе, наряду с медсестрами, Константин Полуэктов – медбрат отделения анестезиологии и реанимации.

Председатель профсоюзного комитета Гатчинской больницы Татьяна Пищаева поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила подарки самым активным членам профсоюза. Также с поздравительным словом выступила Наталья Земко – главная медицинская сестра Гатчинской КМБ, член правления Ленинградской областной профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела. Наталья Алексеевна вручила коллегам почетные грамоты и благодарности – за заслуги в области здравоохранения и большой вклад в развитие сестринского дела, общественного движения в Ленинградской области.

Особый – творческий – подарок преподнесли гатчинским медсестрам и медбратьям представители подрастающего поколения: дети медицинских сестер выступили с песнями и стихами.

Екатерина Дзюба