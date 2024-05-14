Нож в сердце

9 мая в первой половине дня в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу поступил 38-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. С его слов, он чистил корюшку и …нечаянно поранился. Кухонный нож для рыбы вошел точно в сердце, пронзив правый желудочек. Пациент самостоятельно обратился в приемный покой травматологического отделения, но травматологи, осмотрев раненого и сделав необходимые исследования, передали его в руки хирургов. Когда стал ясен масштаб катастрофы, пациента немедленно подняли в операционный блок несмотря на то, что в этот момент уже шло две операции. Медики вызвали на помощь бригаду и стали спасать «тяжелого» пациента.

Врачи-хирурги 2-го хирургического отделения Гатчинской КМБ Павел Горохов и Антон Пак провели экстренную операцию успешно. Пациент находится в реанимации, он в сознании, дышит самостоятельно, контактен, ест и пьет, хотя болевой синдром в области раны еще сохраняется. Мужчина помнит случившееся, осведомлен, что перенес операцию на открытом сердце, но всю степень опасности своей травмы до конца не осознал. После дополнительных консультаций с узкими специалистами его переведут в хирургическое отделение на долечивание и, в зависимости от состояния, выпишут в ближайшую неделю.

По словам самих хирургов, операция – не то, чтобы тривиальная, но случай не единичный в Гатчинской больнице, хотя и достаточно редкий. На счету Павла Горохова примерно полтора десятка подобных операций на сердце, когда требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Буквально вопрос жизни и смерти.

Как заметил заведующий 2-м хирургическим отделением Евгений Серезлеев, очень многое зависит от области ранения и размеров раны. Нашему пострадавшему повезло: нож был неширокий, ранение не вызвало сильного кровотечения, и он успел добраться до больницы, где попал в руки умелых хирургов.

- Подобные операции проводятся в тех больницах, где есть хирурги достаточно высокой квалификации, которые могут экстренно прооперировать такого пациента, – заметил Евгений Сергеевич. – Сложность заключается в том, что операция проводится на постоянно сокращающемся сердце. В данном случае необходимо было успеть прооперировать пациента до того, как он потеряет критический объем крови, поэтому на перевод раненого в другой стационар – например, в областную больницу – времени не было. Требовалось срочно оперировать. Врачи-хирурги 2-го хирургического отделения Гатчинской КМБ способны на такие операции: Павел Олегович Горохов работает в больнице более четверти века, Антон Михайлович Пак – более 15 лет, этим людям можно доверить свою жизнь.

Екатерина Дзюба