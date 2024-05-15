Аллергия – это состояние иммунного ответа

- Сейчас весна, и у многих людей началась аллергия на цветение. Кто чаще страдает от аллергии?

- Аллергические заболевания могут проявляться в любом возрасте. Болеют и дети, и взрослые, и пожилые люди. Но дети болеют значительно чаще, потому что иммунная система ребенка ещё незрелая, не адаптирована к большому количеству аллергенов. Заболеваемость детей и поллинозом, и бронхиальной астмой выше, чем у взрослых. По достижении подросткового возраста у части детей иммунный ответ нормализуется, и симптомы аллергии исчезают.

- Как проявляется поллиноз?

- Проявления поллиноза хорошо известны: зуд глаз, насморк, чихание, иногда приступы удушья. Приступы удушья характерны в ранние утренние часы, когда происходит высвобождение пыльцы. Первые симптомы поллиноза могут проявляться уже в марте. Это связано с тем, что пыльцу растений может приносить ветер из других регионов. Пыльца может пролетать по воздуху сотни километров. В марте, когда в Ленинградской области еще ничего не цветет, наиболее сенсибилизированные (чувствительные к аллергенам) пациенты могут замечать симптомы обострения. Обычно же начало обострения связано с цветением деревьев в середине апреля.

- Какие растения больше всего вызывают аллергию?

- Первой зацветает ольха, чуть позже лещина, еще позднее береза. Когда мы говорим о цветении, мы должны себе представлять, что аллергические реакции чаще всего дают ветроопыляемые растения, потому что пыльца, в большом количестве присутствующая в воздухе, чаще сенсибилизирует. Но есть пациенты, которые реагируют и на растения, опыляемые насекомыми. Возможности современных иммунологических тест-систем позволяют выявить антитела к отдельным молекулам аллергена. Таким образом, мы знаем, что какие-то общие молекулы или молекулы, способные давать перекрёстные реакции, могут быть в пыльце разных растений, а также в растительных продуктах. Поэтому аллергические реакции, которые вызваны сенсибилизацией к одному растению, могут развиваться и при контакте с пыльцой или плодами других растений.

Весной зацветают деревья, но весной также цветет одуванчик, на который многие замечают реакцию. В июне зацветают луговые травы и хвойные деревья, их цветение длится до конца июля, в августе зацветают сорные травы. В нашей области, где нет амброзии, аллергию вызывают полынь или лебеда. Пыльца может в небольшом количестве присутствовать в воздухе раньше и позже формальных сроков цветения. Мы предлагаем пациентам с сенсибилизацией к сорным травам соблюдать осторожность и принимать препараты до октября или до первого снега.

Если пациент болеет недавно и у него достаточно высок риск развития бронхиальной астмы, мы можем предложить аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ). Это метод лечения препаратами пыльцы. АСИТ проводится предсезонно и обычно даёт очень хороший результат, уменьшая выраженность симптомов, а главное, предотвращая появление приступов кашля и астмы.

Прежде чем начать АСИТ, надо тщательно выявить аллергены, необходимые для курсов лечения.

При аллергии на сорные травы достаточно много пациентов реагируют на декоративные цветущие растения, стоящие дома в любой сезон, чаще астроцветные. Реакция на тополиный пух объясняется не аллергией на цветение тополя, а аллергией на пыльцу луговых трав, которую тополиный пух несёт на себе в большом количестве. По времени обострения бывает не сложно определить аллерген, но лучше подтвердить диагноз результатами лабораторных исследований.

- Лада Юрьевна, как лечат аллергию?

- Помимо аллерген-специфической иммунотерапии, которую назначают еще до начала обострения, мы используем таблетированные антигистаминные препараты, средства местного действия, назальные и глазные капли. Используем препараты кромогликата натрия, при необходимости - гормональные средства топические, а также симптоматические средства. Иногда подключаем инъекционную терапию. Все зависит от выраженности симптомов. Есть пациенты, которые хорошо реагируют на небольшие дозы одного препарата, а кому-то плохо помогает и курс из пяти медикаментов.

При поллинозе иногда наблюдаются кожные симптомы, и не так редко. Это могут быть высыпания на коже или обострение атопического дерматита.

Часто пациент реагирует на скошенную траву, на сок травы, а иногда это связано с потреблением пищевых аллергенов, потому что растения, то есть растительные продукты, имеют сходные белковые молекулы с пыльцой. Поэтому пациенты, которые реагируют на пыльцу деревьев, часто не могут переносить орехи, косточковые фрукты, сырую морковь. Не рекомендуется употребление этих продуктов в период обострения, даже если аллергии на них нет, так как симптомы обострения могут проявляться сильнее.

Мёд может давать аллергию у пациентов, у которых есть аллергия на луговые травы, гречиху, липу, пыльцу других растений. Сенсибилизация может развиваться, когда пациент употребляет мёд или другие пчелопродукты, фитопрепараты.

- Какие факторы влияют на появление аллергии?

- Я работаю аллергологом почти тридцать лет и хочу сказать, что 80 процентов пациентов имеют родственников с различного рода аллергией. Мы имеем лабораторные тесты, генетические исследования, которые позволяют при бронхиальной астме выявить наследуемую предрасположенность к этому заболеванию.

- Можно ли заводить животных семьям с маленькими детьми?

- Считается, что если один из родителей аллергик, то 40 процентов риска, что ребенок тоже будет аллергик, а если оба родителя у ребенка аллергики, то риск уже составляет 75 процентов. Имея такие высокие риски, мы стараемся сделать все, чтобы ребенок не заболел. Если наследственность не отягощена, то мы советуем держать дома животное, но крайне не рекомендуем пускать его на кровать. Перьевые подушки и ковры должны быть убраны. Обязательна ежедневная влажная уборка. Недопустимо присутствие тараканов, наличие плесени в помещении.

- Считается, что плесень в ванной комнате очень опасна для здоровья, это так?

- Плесени не должно быть в жилом помещении, особенно там, где пациент спит. При микогенной сенсибилизации тяжелая бронхиальная астма развивается чаще, и она достаточно плохо контролируется даже современными лекарственными препаратами.

Что касается плесени в ванной комнате, к счастью, она редко становится причинно-значимым аллергеном, то есть пациенты аллергики почти никогда на неё не реагируют.

- Можно ли полностью излечиться от аллергии?

- Аллергия – это состояние иммунного ответа. Нормализовать иммунный ответ мы и стараемся. Существуют факторы, ухудшающие течение аллергического заболевания. Это и частый контакт с аллергеном, и сопутствующие заболевания, и бактерионосительство.

Полностью излечиться возможно только при полном исключении контакта с аллергеном.

- Что лечит врач-им-мунолог? С чем к нему обращаются?

- В первую очередь, к нам обращаются пациенты часто болеющие или с частыми обострениями хронических вирусных заболеваний. Мы являемся вирусоносителями, это совершенно естественные процессы, но наш иммунитет должен все вирусы контролировать, если он перестает это делать, мы гибнем по причине вирусных инфекций. Также условно-патогенная флора при ослаблении иммунитета часто является причиной самых разных проявлений, которые врачи, к сожалению, не расценивают как осложнение бактериальной инфекции и даже самой бактериальной инфекцией не считают. Иммунолог занимается выявлением иммунодефицитных состояний и сопутствующих им инфекционных процессов, дифференцирует первичный иммунодефицит от приобретённого, клеточный от гуморального и выясняет, насколько серьезно нарушение иммунного ответа.

- Есть ли какие-то интересные случаи из практики, которые вам запомнились?

- Каждый пациент у аллерголога интересен. И выявлять аллергию к песку для шиншиллы или пищевому красителю для облатки таблетки тоже приходится.

Есть общие аллергены у хитиновых и у бытового клеща дерматофагоида. Если мы встречаем пациента с такой сенсибилизацией, а это довольно часто, то можем его расспросить, переносит ли он креветки и ракообразных.

У пациентов с аллергией на кошек и собак может быть реакция на перхоть лошади. Пациент мог никогда не общаться с лошадью, но на перхоть при кожном тестировании реагирует. В таком случае строго противопоказано введение сывороток из лошадиной крови, противостолбнячной сыворотки, так как это может привести к развитию анафилактического шока. Поэтому всегда лучше быть провакцинированным заранее.

Елизавета Бобылёва

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