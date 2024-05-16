Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.05.2024 с 09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Порожек,
д. Савкино.
17.05.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Руново,
п. Карташевская,
п. Высокоключевой,
тер. СНТ Кобринское.
17.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Реболова,
д. Вохоново,
д. Питкелево,
д. Ронилово
17.05.2024 с 12:30 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Новый Учхоз,
д. Войсковицы.
17.05.2024 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
гп. Тайцы, ул. Санаторская,
д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, зона Восточный,
тер. Промышленная зона Орловские ключи,
д. Александровка.
17.05.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
п. Володарский Водопровод.
17.05.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы,
д. Таровицы,
д. Малые Борницы,
д. Дубицы
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