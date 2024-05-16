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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.05.2024 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Порожек,

д. Савкино.

 

17.05.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Руново,

п. Карташевская,

п. Высокоключевой,

тер. СНТ Кобринское.

 

17.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево,

д. Реболова,

д. Вохоново,

д. Питкелево,

д. Ронилово

 

17.05.2024 с 12:30 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Новый Учхоз,

д. Войсковицы.

 

17.05.2024 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

гп. Тайцы, ул. Санаторская,
д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, зона Восточный,

тер. Промышленная зона Орловские ключи,
д. Александровка.

 

17.05.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

п. Володарский Водопровод.

 

17.05.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы,

д. Таровицы,

д. Малые Борницы,

д. Дубицы