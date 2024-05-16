Победный апрель молодёжного хора «Апрель»

Образцовый коллектив «Молодёжный хор «Апрель» и его руководители - Елена Косарева, Марина Каплан, концертмейстер – Елена Смирнова уже не раз получали признание жюри различных хоровых конкурсов. В их активе – Гран-при Всероссийского хорового конкурса в МДЦ «Артек» (2021), победа на Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов ВДЦ «Орлёнок» (2023). В этом году коллектив продолжает радовать победами.

С 12-15 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге прошел II Всероссийский (с международным участием) конкурс вокально-хорового исполнительства «Вместе с хором!» им. профессора С.Ф. Грибкова, проводимый кафедрой Академического хора СПбГИК. Молодежный хор «Апрель» не только прошел в финал, но и стал обладателем Гран-при этого престижного хорового конкурса, получив признание от хоровых профессионалов культурной столицы в номинации академические хоры.

Отметим, что Гран-при на этом конкурсе получил и воспитанник младшего хора «Апрель» Иван Оськин в номинации «Сольное академическое пение», педагог Елизавета Аксагова, что подтверждает высокий профессионализм педагогов нашей хоровой школы.

Руководители молодежного хора не остановились на достигнутом и в конце апреля 2024 года отправились с коллективом в столицу Республики Карелия, город Петрозаводск, на Всероссийскую хоровую ассамблею «Лаулу». Результат превзошел все ожидания – Гран-при конкурса и два специальных диплома: «За лучшее исполнение песни о войне» и «Лучший концертмейстер».

Татьяна Карташова