Полицией в Гатчинском районе Ленобласти задержана группа лжегазовщиков
14 мая 2024 года в отдел полиции Гатчинского района Ленобласти обратилась 79-летняя жительница дома 4 по Рощинской улице в Гатчине, которая сообщила, что в этот же день неизвестный под предлогом проверки газового баллона пришел в ее однокомнатную квартиру, где из комода похитил 100 000 рублей.
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В этот же день в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 19:40 в Тверской области, на 240 километре автодороги М-10, сотрудниками УГИБДД по Тверской области по подозрению в причастности к данному преступлению указанного преступления задержаны 55-летний и 38-летний жители Рязанской области.
Оба задержанных, ранее судимые, в том числе - старший - за мошенничество, кражу и грабеж, а младший - за кражи - задержаны в соответствии со ст.91 УПК.
Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 п.а УК РФ (кража).
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