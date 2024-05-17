Полицией в Гатчинском районе Ленобласти задержана группа лжегазовщиков

В этот же день в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 19:40 в Тверской области, на 240 километре автодороги М-10, сотрудниками УГИБДД по Тверской области по подозрению в причастности к данному преступлению указанного преступления задержаны 55-летний и 38-летний жители Рязанской области.

Оба задержанных, ранее судимые, в том числе - старший - за мошенничество, кражу и грабеж, а младший - за кражи - задержаны в соответствии со ст.91 УПК.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 п.а УК РФ (кража).