Журналист «Гатчинской правды»» стала лауреатом премии имени Бориса Максудова

Премия для журналистов региональных СМИ учреждена в память о Борисе Максудове, корреспонденте ВГТРК, погибшем после ранений в зоне боевых действий во время съемок репортажа в Запорожье 23 ноября 2023 года. Старт его карьеры связан с работой в СМИ Краснодарского края. В память о коллеге Союз журналистов Кубани предложил учредить творческую премию.

Конкурс проводится среди журналистов региональных СМИ со всей России, в этом году темы конкурса были связаны со специальной военной операцией.

Оргкомитет получил 499 заявок и больше тысячи материалов из 50-ти регионов России. Самое большое количество авторов — 229 – в направлении «Печатные СМИ».

Корреспондент газеты «Гатчинская правда» Екатерина Дзюба стала лауреатом конкурса. Жюри высоко оценило ее материалы «Пусть папа мне приснится…» (https://gtn-pravda.ru/2023/10/15/pust-papa-mne-prisnitsja.html) и «Елена Афанасьева: «Встретимся в 6 часов вечера после войны» (https://gtn-pravda.ru/2024/03/08/elena-afanaseva-vstretimsja-v-6-chasov-vechera-posle-voyni.html).