Ганнибал: между Петром и Пушкиным

В Суйде 14 мая вспоминали крестника и сподвижника Петра Великого, знаменитого прадеда А.С. Пушкина - Абрама Ганнибала. Участники встречи возложили цветы к памятной стеле, установленной на месте его предполагаемого захоронения.

В честь знаменательного события из фондохранилища музея-усадьбы «Суйда» вниманию гостей были представлены сокровища - минеи А.П. Ганнибала и его потомков.

- Минея – помесячный сборник церковных событий, богослужебная книга, содержащая службы годового круга, - пояснил младший научный сотрудник музея Антон Юрьевич Соболев. - Полная минея состоит обычно из двенадцати книг по месяцам. В минее за ноябрь Абрам Петрович оставил необычную сквозную подпись на страницах - по цифре, по букве. Листая минею, в итоге составляется текст. Кто читал внимательно – тому смысл будет ясен.

Особой гордостью музея является репринтное издание «Рукописный учебник для будущих инженеров «Геометрия и фортификация», составленный Абрамом Петровичем по поручению Петра Великого. Оригинал находится в библиотеке Российской академии наук.

- Абрам Ганнибал воспитывался при Петре I и впитал все, что он пропагандировал, возможно, даже его манеру поведения, а также настойчивость в продвижении идей и умение твердо отстаивать свои позиции, даже в разрез с карьерными планами. Очень много похожего и в их личной жизни. У Абрама Петровича были принципы, которых он придерживался, и эти принципы были заложены при Петре Великом, - поделился своим мнением Антон Юрьевич.

В Доме культуры поселка Суйда вниманию гостей была представлена просветительская программа: «Абрам Петрович Ганнибал – родоначальник рода Ганнибалов в России. Семья Ганнибалов-Пушкиных. Пересечение родов». В ней приняли участие ученики Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова, победительница конкурса экскурсоводов Гатчинского района, ученица Сиверской школы №3 Ариана Мохаммад Ариф, курсанты и преподаватели военных вузов.

Здесь кто-то первый раз, а кто-то не первый, но с удовольствием услышал рассказ о Ганнибале. Пройдя длинный путь от «арапа Петра Великого» до генерал-аншефа русской армии, Абрам Петрович поселился в приобретенной мызе Суйда и прожил там до конца своей жизни, до 1781 года. Прадед великого поэта до конца своих дней был верен петровским заветам, Русскому государству.

Абрама Петровича Ганнибала мы по праву называем русским, он многое дал государству, которому служил верой и правдой 57 лет – неоценим его вклад в развитие инженерного искусства, российского образования, сельского хозяйства.

Многое из рассказанного было адресовано нынешним школьникам. Для учеников всех времен А.П. Ганнибал может по праву служить образцом целеустремленности в овладении знаниями, примером увлеченного и страстного отношения к своему делу, честности и неподкупности. Абрам Петрович Ганнибал стал русским фортификатором, гидротехником, математиком, главой инженерного управления России.

Участник встречи Борис Константинович - в седьмом поколении Ганнибал. Много лет преподает в Санкт-Петербургском университете, у него насыщенная жизнь, в том числе научная, часто бывает в экспедициях. Борис Константинович собрал обширный материал о своем роде и об А.П. Ганнибале, является автором нескольких статей на эту тему.

- Каждый год бываю в Пушкинских горах, - делится Борис Константинович Ганнибал. - Конечно, понимание того, как важно знать свои корни, ощущение родства со своими предками, особое чувственное восприятие тех мест, где они жили, пришло не сразу. Нужно много знать, общаться в окружении людей, которые изучают жизнь и творчество Пушкина, историю Петра Великого - и тогда можно почувствовать атмосферу времени. В Гатчинский район приезжаю с товарищами и гостями, когда хочется рассказать и показать места, где жили Ганнибалы и Пушкины. Все главные события происходили именно здесь. Меня называют историком, на самом деле я – ботаник, который ведет историю своего рода. Это очень интересно! У нашей страны сложная история. Что только не происходило на этих землях. Сейчас мы не можем даже точно сказать, где было кладбище и тем более могила Ганнибала. Думаю, эту тему нужно оставить: вряд ли мы найдем, где лежат его останки. Но нужно сделать это место таким привлекательным, чтобы сюда хотелось приезжать. Энтузиастов было много. Очень ярко проходили Пушкинские праздники. И дальнейшие планы были большие. К сожалению, претворить их в жизнь пока не получается.

Напомним, что в марте 2018 года в Гатчинском районе были подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект памятника прадеду А.С. Пушкина – Абраму Петровичу Ганнибалу. В конкурсную комиссию вошли руководители музеев Гатчинского района и Петербурга, почетные жители и руководители Гатчинского района. По словам члена комиссии, директора Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергея Некрасова, создание памятника Ганнибалу должно привлечь внимание к Суйдинскому музею и другим памятным местам Гатчинского района, связанным с Ганнибалами-Пушкиными. По итогам обсуждения и голосования победителем конкурса был признан проект Марии Третьяковой.

- Уверен, что здесь обязательно будет культурный центр: слишком много точек притяжения, и Абрам Петрович - как связующее звено между двумя самыми значимыми фигурами в нашей истории: Петром Великим и Пушкиным, - подытожил Б.К. Ганнибал.

Татьяна Можаева