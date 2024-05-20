В Гатчине почтили память Павла Егоровича Щербова

На просьбу сотрудников музея-усадьбы П.Е. Щербова совершить панихиду отозвался протоиерей Сергий из Павловского собора (который также, как и усадьба П.Е. Щербова, находится на реставрации).

В этом году сотрудники музея-усадьбы П.Е. Щербова основательно подошли к субботнику на могилах Щербовых. Помимо привычной уборки и покраски ограды, в Год семьи решили восстановить справедливость для безымянной могилы жены художника. Для Анастасии Давыдовны был изготовлен медальон с использованием фотографии из фондов музея. Крест покрасили, медальон установили без вмешательства в конструкцию.

Коллектив провел небольшое исследование по установлению даты рождения Анастасии Давыдовны.

- Метрические книги г. Мелитополя не сохранились за 1870-е, но нам удалось, благодаря некоторым записям, хранящимся в музее, уточнить дату - 20 апреля, а год уточнен и скорректирован с учетом записи о венчании художника, хранящейся в ЦГИА СПБ. В записях указывался возраст венчающихся, из записи выходит, что Анастасия Давыдовна родилась в 1872 году, - рассказала заведующая музеем Александра Журавлева.