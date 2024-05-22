Три медали чемпионата России

Воспитанница гатчинского центра подготовки спортивного резерва «Ника» Татьяна Чикунова блестяще выступила на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине «настольный теннис», проходившем с 13 по 18 мая в Оренбургской области.

Среди 80 спортсменов из 11 регионов страны Татьяна завоевала золото в парном разряде, серебро в одиночном и смешанном парном разрядах.

- На данный момент это лучшее выступление Татьяны на таком уровне. Эти медали являются подтверждением того, что она — один из лучших игроков сборной России. Но мы помним, что всегда есть, к чему стремиться, — рассказал старший тренер сборной Ленинградской области по настольному теннису Александр Комов.