Гатчина: дайджест культурных событий с 23 по 30 мая

Театры

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

25 мая 12.00 – «Василиса и Баба-Яга (0+)

25 мая 18.00 – А.П. Чехов «Медведь», «Предложение», «Юбилей», спектакли (водевили) (16+)

26 мая 17.00 – «Заноза» (16+)

В Центре творчества юных (Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29) 26 мая в 12.00 покажут спектакль Гатчинского ТЮЗа «Малыш и Карлсон» Цена билета 350–450 руб. (0+)

Музыка и поэзия

Гатчинский городской Дом культуры (пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) приглашает на концерты:

25 мая 16.00 - отчетный концерт женского академического хора «Акварель» (голубая гостиная) (0+)

25 мая 16.00 - отчетный концерт театральной студии «Контакт», посвященный Дню семьи (концертный зал) (6+)

31 мая 19.00 - отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо» (12+)

Центр творчества юных приглашает 23 мая в 19.00 на концерт «Следом за Белым Кроликом» группы «Жанна и К». Цена билета 200 руб. (12+); 24 мая в 18.00 – отчетный концерт вокальной студии «Солнечный остров» и студии эстетического развития «Чудо-остров». Цена билета 200 руб. (0+); 26 мая в 16.00 –вечер памяти В.А. Шутилова «ВАШ» в КАП «Шхуна. Вход свободный (12+)

Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца (п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) приглашает 25 мая в 17.00 на концерт к 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Музыкальный театр детей (МТД) Марины ЛАНДА (режиссер Сергей Васильев) представляют музыкальное представление по песням Булата Окуджавы, Исаака Шварца, Андрея Петрова и др. «Надежды маленький оркестрик…» (6+)

Выставки

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) открыты следующие экспозиции:

Выставка «Лестницы…». Совместный проект с заводом «Новая высота» (0+)

Выставка «Мгновения из жизни нашего города» учащихся центра творческого развития «Созвездие» (0+)

Выставка графики Виктора Никишина-Голандского «В нескольких штрихах о Гатчине» (0+)

25 мая в 12.00 в Центральной библиотеке им. Куприна откроется Исторический клуб: «Семейные истории: Ганнибалы и Пушкины» (12+)

Библиотеки

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна открыты выставки

«Рожденные в мае». Выставка художников Т. Васильевой и А. Сальмановича (6+)

«Гатчинские династии: Ольдерогге». Выставка краеведческих материалов (6+)

«Дойдем до Берлина. Героическое в искусстве». Книжно-иллюстративная выставка (12+)

«Художники Ленинградской области». Выставка музея-усадьбы П. Щербова (6+)

«Благородные девицы»: воспитанницы Смольного института. Книжно-иллюстративная выставка к 260-летию Смольного института благородных девиц (12+)

В Детской библиотеке (ул. Хохлова, 16, т. 320-23) можно увидеть следующие выставки:

«Это все Игорь Акимушкин»: литературный обзор (по заявкам школ) (6+)

«Экспонаты детям рады. Музеи настоящие, музеи сказочные»: выставка-экскурсия (6+)

«Посмотри по сторонам - буквы здесь и буквы там»: выставка работ учеников Детской художественной школы (0+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо» (ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13)

«Славянский мир: общество и многообразие». Книжная выставка к Дню славянской письменности и культуры (6+)

«Мир семьи = миру любви». Книжная выставка к Международному дню семьи (6+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 15а, т. 71-610) приглашает на выставки:

«Моя Пушкиниана». Выставка живописи Гатчинского товарищества художников, посвященная 225-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина (6+)

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..». Выставка-диалог к Дню славянской письменности и культуры (12+)

с 26 мая - «Властелин судьбы». Выставка-вернисаж оцифрованных картин из собраний Всероссийского музея А.С. Пушкина (12+)

29 мая 11.00 - «Там, на неведомых дорожках». Беседа по мифам и сказкам русского народа (6+)

26 мая в 15.00 состоится творческая встреча с Людмилой Ковалевой — автором выставки из личной коллекции «Предмет в истории, история в предмете…» (12+)

Лекции и литературные встречи

24 мая в 16.30 в музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) пройдет лекция «Гатчина в годы Первой мировой войны. Часть 1». Лектор — Анжелика Валентиновна Тумурук. Стоимость — по входному билету в музей (12+)

В Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) 23 мая в 18.00 - очередная лекция профессора И.Б. Смирнова посвящена судьбе немецкого писателя Э.-М. Ремарка (16+)

Кино

В киноконцертном зале «Победа» 27 мая в 9.30 пройдет благотворительный киносеанс для людей старшего поколения: фильм «Синяя птица» США, семейный/приключения/фэнтези (6+)

28 мая 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+)

«Вуди Вудпекер в летнем лагере» Болгария/США, приключения/комедия/семейный (6+)

«Лео» Австралия/США, мультфильм/приключения (6+)

«Огненный лис» Россия, семейный/приключения (6+)

«Годзилла: Минус один» Япония, фантастика/боевик/драма/приключения (16+)