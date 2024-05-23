Клёвый день для Новой Ладоги

Сохраняя традиции

Знакомство с фестивалем «Корюшка идёт!» для большинства гостей Новой Ладоги начинается с «Рыбацкой деревни». Так называются длинные – на десятки метров – ряды лотков с рыбной продукцией. Производители из Ленинградской области предложили гостям праздника блюда из традиционных корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща, а также изысканных судака, форели, осетра и клариевого сома. Не обошлось и без редких для наших краёв рыб – кеты, миноги, хариуса, налима.

– Вам какую рыбку – корюшку или ряпушку? – с улыбкой спрашивает меня мужчина в поварском колпаке. Не дождавшись ответа, он переходит к лекции об этих деликатесах. Обе рыбки – небольшие, серебристые, пресноводные. Однако друг другу они не родня. Ряпушка относится к семейству лососёвых и состоит в близком родстве с сигом. Корюшка, хоть и не таких благородных корней, однако нежнее на вкус и обладает узнаваемым огуречным запахом.

Благодарю собеседника за рассказ и удаляюсь с фирменным бумажным кульком, полным жареной корюшки. Спешу познакомиться с другими площадками фестиваля – в 2024 году его территория значительно увеличилась. Организаторы подключили к мероприятию новые городские пространства, рестораны и даже музейные площадки. Причина – в популярности проекта. То, что праздник корюшки будет расширяться, стало понятно годом ранее, когда в Новую Ладогу впервые приехали рекордные 27 тысяч туристов. В этом году посетителей было ещё больше, однако места и угощений хватило всем.

— Всё очень хорошо организовано. Конечно, главная звезда фестиваля — корюшка, — делится житель Новой Ладоги Олег Иванович. — Я все шесть лет хожу сюда. И каждый раз поражает размах: гастрономический, туристический и ремесленный. К сожалению, сегодня без внука пришёл, но уже закупился сувенирами для него. Каждый год берём либо магниты, либо брелоки, либо что-то, связанное с фестивалем. И куда без рыбных гостинцев? Конечно, приобрёл корюшки.

Действительно, без сувениров и гостинцев из Новой Ладоги так просто не уехать. Стоит только попасть на местную Ярмарку ремёсел – и глаза разбегаются… Мой взгляд, например, сразу привлекла коллекция дизайнерских сумок и украшений, посвящённая корюшке.

— В своей работе наша мастерская использовала джинсовую ткань и экокожу. Постарались передать переливы рыбной чешуи, а также голубоватый цвет озёрной воды. У нашей природы всегда есть чему поучиться, — признаётся мастерица из Пикалёво Милана Кершина.

На ярмарке также были представлены волховская и шугозерская роспись, киришское и свирское кружево, керамика, вырицкие гобелены, изделия из кожи и множество других сувениров. Все изделия были объединены общей «рыбной» темой.





Праздник на любой вкус

Вы когда-нибудь пробовали «суп Петра Великого»? Этим затейливым блюдом меня встречает зона кулинарных мастер-классов. Здесь любой желающий мог почувствовать себя настоящим шеф-поваром: самостоятельно зажарить корюшку по-ленинградски, приготовить смузи из черничного киселя или же узнать секретные рецепты старинных рыбных блюд.

Выбираю для себя знакомство с «супом Петра Великого». Считается, что этот аналог рыбной солянки особенно ценил первый русский император. Тогда в навар входил хвост осетра, мясо окуня и угря, перетёртые шампиньоны и даже тефтели из фазана, а бульон готовили на кипятке с добавлением шампанского. Приправлять суп следовало мускатным орехом, лавровым листом, гвоздикой, лимонным соком и анчоусами. Однако в Новой Ладоге гостей учили более доступному рецепту – вместе с опытными поварами мы готовили капустные щи со снетком. Полкилограмма сушеной корюшки, килограмм картофеля, два стакана молока, луковица и столовая ложка муки – никаких изысков, а вкус при этом – незабываемый!

Вообще на областном празднике было много развлекательных зон – не только гастрономического характера. Отдельного упоминания заслуживает Петровский фестиваль уличной культуры и спорта. Молодые танцоры и спортсмены продемонстрировали свои умения в трёх направлениях: экстремальный спорт, уличные танцы и новое направление — воркаут. В каждой номинации жюри отбирало лучших — именно их отправят на финал фестиваля «Молодость», который пройдёт в конце июня в городе Тосно. Там молодые люди из Новой Ладоги, Соснового Бора, Тосно, Выборга, Киришей и Гатчины будут бороться на за поездку на гранд-финал международной спортивной премии «КАРДО».

Кроме того, гости праздника могли поучаствовать в семейной рыбалке. Победителем традиционного соревнования стал Андрей Павлов с дочерью Надей Бортновской. Они поймали подлещика весом 2,75 килограмма. И это не первая победа семьи рыболовов. Андрей Павлов признался, что становится лучшим рыбаком праздника корюшки уже во второй раз.

В течение всего дня на фестивале также выступали творческие коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, известные отечественные исполнители и кавер-группы. И уже под вечер гостей Новой Ладоги порадовала выступлением популярная певица Слава.





Будущее Новой Ладоги

Для Новой Ладоги «Корюшка идёт!» — это настоящий драйвер развития, отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время выступления на главной сцене.

— Мы хотим, чтобы Ладога менялась, и все, кто приезжает сюда в гости, говорили, что это гостеприимное и приятное место. Во время фестиваля мы отдаем дань уважения и гордимся нашими рыбаками, которые добывают корюшку в непростых условиях. В этом году путина была очень сложная, но со своей задачей наши рыбаки справились. С праздником вас, дорогие труженики рек и озёр, — поздравил Александр Юрьевич.

Благодаря небывалому успеху фестиваля в ближайшие три года только из регионального бюджета на реставрацию и благоустройство Новой Ладоги будет направлен миллиард рублей. Ведь этот город ежегодно становится настоящей витриной Ленобласти, когда в него приезжают десятки тысяч человек со всей России.

— Обширна география тех, кто приезжает на фестиваль. Третий год встречаю в Новой Ладоге одну и ту же семью из Тюменской области, которая приезжает специально к празднику. Удивляют и наши предприниматели, фермеры, когда проходишь по сытным и ремесленным рядам. Казалось бы, удивлять уже нечем, но каждый год фермеры и производства умудряются это делать, — подытожил глава 47 региона.

После выступления Александр Юрьевич лично принял участие и в доброй традиции фестиваля – вместе с ленинградскими рыбозаводчиками он выпустил 1000 особей молодого сига в реку Волхов. Как символ того, что Ленобласть поддерживает богатство родных рек и озёр, которые смогут прокормить ленинградцев на долгие годы вперёд.

Ксения Бондаренко

Фото автора, пресс-службы правительства ЛО