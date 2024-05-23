«Зарница»: определены сильнейшие команды

Участникам игры необходимо было пройти семь испытаний: завязать систему полиспаст, разжечь костёр, преодолеть верёвочную переправу, перенести раненого, завязать узлы, собрать и разобрать палатку, а также попасть гранатой в цель.

Все участники показали отличные результаты и высокий уровень подготовки. В этом заслуга руководителей команд.

Лучше всех заключительный этап прошли следующие команды:

- 1 возрастная группа (5-6 классы): 1 место - Коммунарская школа № 1, 2 место - Веревская школа, 3 место - Гатчинская школа №7;

- 2 возрастная группа (7-9 классы): 1 место - Пригородная школа, 2 место - Коммунарская школа №1, 3 место - Гатчинская школа №9.

По итогам прохождения всех этапов оборонно-спортивной игры «Зарница» в сезоне 2023-2024 места распределились следующим образом:

- 1 возрастная группа: 1 место - Коммунарская школа №1, 2 место - Гатчинская школа №7, 3 место - Гатчинская школа № 9;

- 2 возрастная группа: 1 место - Коммунарская школа №1, 2 место – Пригородная школа, 3 место - Гатчинская школа №7.