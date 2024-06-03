Гериатры в гостях у Школы третьего возраста

30 мая по приглашению курсистов медики посетили Школу третьего возраста и пообщались в неформальной обстановке со слушателями. Заведующая гериатрическим отделением, врач-гериатр Елена Мяленка рассказала об организации гериатрической службы в Ленинградской области, поделилась опытом работы уникального гериатрического отделения Гатчинского района.

В частности, Елена Владиславовна сделала акцент на необходимости своевременного обращения за медицинской помощью – с учётом высокой коморбидности (наличия двух или нескольких взаимосвязанных заболеваний) у лиц старше 60 лет. В том числе она подчеркнула значение плановой госпитализации для обследования и коррекции терапии. Это позволит профилактировать развитие тяжелых осложнений, может способствовать ранней диагностике жизнеугрожающих состояний и болезней.

Медицинский психолог гериатрического отделения Ирина Смитрович рассказала о психологических основах правильного старения, мерах и способах профилактики когнитивных нарушений и сохранения ментального здоровья.

Приглашённым гостем стал и.о. заведующего отделением медицинской профилактики Гатчинской поликлиники Павел Кудряков, который говорил о диспансеризации в Гатчинском районе и профилактике заболеваний.

Также слушателей заинтересовал рассказ травматолога Валерия Михалëва о современных методах лечения боли.

Встреча прошла в формате двустороннего общения. Специалисты с удовольствием ответили на все вопросы аудитории, рассказали о доступности получения специализированной медицинской помощи в Гатчинском районе.

- Многие жители нашего района даже не слышали о существовании такой специальности, как гериатр, хотя наше отделение работает с 2019 года, – отметила заведующая гериатрическим отделением Елена Мяленка. – Мы являемся одним из первых специализированных отделений в Ленинградской области и с удовольствием принимаем на стационарное лечение всех пациентов в возрасте старше 60 лет, обследуем их и с особым вниманием производим коррекцию терапии.

Слушатели искренне заинтересовались информацией. Врачи гериатрического отделения Вырицкой больницы поддержали предложение Школы третьего возраста сделать такие встречи регулярными.

Андрей Соколов