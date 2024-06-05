Ленобласть развивает высокотехнологичное протезирование
Ленобласть и Центр Инновационных Технологий в Ортопедии (ЦИТО) определили основные направления взаимодействия по созданию Межрегионального центра высокотехнологичного протезирования. Соглашение подписано сегодня на площадке ПМЭФ.
Рубрики: Экономика
Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор.
«Мы приняли для себя очень важное решение, которое обозначили и на федеральном уровне: создать в Ленинградской области современный центр ортопедии, который бы в себя включал и реабилитацию, и социализацию, и трудоустройство, и обучение, прежде всего, наших ребят, ленинградцев, кто сегодня исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. В качестве партнера мы выбрали ЦИТО, потому что они сегодня — лучшие», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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