Ленобласть развивает высокотехнологичное протезирование

Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор.

«Мы приняли для себя очень важное решение, которое обозначили и на федеральном уровне: создать в Ленинградской области современный центр ортопедии, который бы в себя включал и реабилитацию, и социализацию, и трудоустройство, и обучение, прежде всего, наших ребят, ленинградцев, кто сегодня исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. В качестве партнера мы выбрали ЦИТО, потому что они сегодня — лучшие», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.