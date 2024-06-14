Максим Жолнер из Гатчины – победитель «детской «Формулы-1»

С 6 по 9 июня в Зеленограде картодроме «Талисман» проходил третий этап Первенства России по картинг и Академии РАФ. Ежегодно в таких соревнованиях всероссийского уровня принимает участие более сотни детей в возрасте 9-14 лет в классах Мини, Супер Мини и OK-J. В сезоне 2024 года Первенство России включает семь этапов и проходит на трассах в Зеленограде, Сочи, Грозном, Богатых Сабах и в Рязани.

На соревнованиях в Зеленограде на старт вышло более 110 пилотов, среди которых был и 9-летний Николо Перико из Италии, выступающий за команду Prima Racing в классе Супер Мини и уступивший пальму первенства россиянину Николаю Карюкину (Silver Rain Motorsport). Юный итальянский пилот признался, что трасса оказалась, против ожидания, очень сложной из-за обилия поворотов.

Борьба на зеленоградском картодроме развернулась нешуточная. От каждого заработанного очка зависело, кому достанется победа по итогам сезона Первенства России и Академии РАФ.

В классе Мини победу одержал представитель команды FP Racing – 9-летний гатчинец Максим Жолнер.

«Очень хорошие впечатления от победы, я впервые выиграл! Это очень многое меняет!» – признался Максим.

Картингами он занимается с четырех лет. Тренировался в Колпино, потом в Сосновом Бору, после чего начал заниматься официально и его тренировочной трассой стал город Сочи, где находится «Пластунка» – единственный картодром для тренировок пилотов в зимний период. В остальные месяцы Федерация картинга проводит семь этапов в разных городах России.

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг отметил большое количество детей – участников заезда в Зеленограде: «Все это говорит о том, что детский спорт развивается и дает приток молодых талантов в другие автоспортивные дисциплины. Сердце радуется видеть таких малышей на стартовой решетке соревнований», – сказал Борис Романович.

Следующий этап соревнований пройдет 27-30 июня на Рязанской трассе «Атрон».

Фото из архива семьи Жолнер