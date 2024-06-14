В Гатчине обсудили меры поддержки многодетных семей

Участники совета, который прошел на площадке семейного МФЦ в Гатчине обсудили обеспечение необходимой инфраструктурой выданных многодетным семьям земельных участков на примере города Отрадное.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов обратил внимание на то, что эти обязательства подлежат исполнению в рамках полномочий соответствующего органа местного самоуправления и попросил информировать Координационный совет о ходе принимаемых решений.

Председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева доложила участникам совета об исполнении поручений Губернатора Ленинградской области по дополнительным мерам поддержки многодетных семей:

- в Законодательное собрание внесен законопроект о введении дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления права на получение второго транспортного средства семьям, воспитывающим от 10 и более несовершеннолетних детей;

- подготовлен и проходит завершение процедуры согласования законопроект об установлении льготы многодетным семьям на транспортное средство до 250 л.с. (сейчас до 200 л.с.).

Также в ходе заседания рассматривались вопросы организации отдыха и оздоровления детей, репродуктивного здоровья подростков, инициативы АНО «Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семья» по популяризации материнства и детства.

По итогам заседания члены Координационного совета приняли участие в создании символического панно, посвященного Году Семьи для Семейного МФЦ.