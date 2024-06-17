Студентка из Гатчины стала дипломантом Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

В седьмом сезоне олимпиада «Я – профессионал» прошла по 73 направлениям: от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тысяч участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3 872 статуса дипломанта, из них 1 271 победитель, 2 037 призера, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.

«Список направлений Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студентка из Ленинградской области особенно активно проявила себя в новой дисциплине VII сезона «Стратегическое управление проектами», став дипломантом. Поздравляю с высокими результатами», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди них и учебные заведения Ленинградской области.

«Участники из Ленинградской области ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. В VII сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидирует Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, студентка которого стала призером. Уверена, в следующем году еще больше представителей региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Дипломанты и участники заключительного этапа получат доступ к карьерному порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров – партнеров проекта.

Лучшие участники олимпиады получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны, возможность пройти стажировки в крупнейших профильных компаниях, а для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»