Музей-заповедник «Гатчина» приглашает на бесплатную экскурсию

Во время Великой Отечественной войны Гатчинский парк подвергался обстрелам немецко-фашистских захватчиков. Залпы артиллерийских орудий повреждали деревья, осколки снарядов уродовали парковые сооружения. Сотрудники музея, вернувшись «домой», считали своим долгом восстановить ансамбль Гатчинского дворца и парка, но раны, нанесенные войной, еще долго не заживали.

Во время нашей экскурсии мы расскажем о том, как спасали экспонаты парковых павильонов и скульптуру перед оккупацией, и каких усилий стоило восстановить культурно-историческое наследие после войны, а также о том, что нам еще предстоит сделать. Прозвучат имена людей, героически защищавших Гатчину во время войны, отдавших все силы на возрождение ее утонченной красоты, наших современников, посвятивших себя Гатчинскому парку. При желании вы можете взять с собой цветы и возложить их к памятнику героям-подпольщикам.

Программа проходит на территории Дворцового парка.

Дата и время: 22 июня, 13:30

Сбор группы у памятника Императору Павлу I

Необходимо взять билет.

Фото: Открытие парка. 1945. Из архива ГМЗ «Гатчина»