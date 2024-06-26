Многодетным семьям с десятью и более детьми – второй бесплатный автомобиль

Законопроектом предлагается предоставлять второе транспортное средств многодетной семье, имеющей десять и более несовершеннолетних детей, при наличии водительского удостоверения у двоих совершеннолетних членов многодетной семьи. Это могут быть как сами многодетные родители, так и их уже выросшие старшие дети.

Сейчас право на обеспечение одним транспортным средством предоставляется в Ленинградской области многодетной семье, если в ней воспитывают шесть и более несовершеннолетних детей. Семью бесплатно обеспечивают пассажирским микроавтобусом с числом посадочных мест до восьми включительно, произведенным на территории нашей страны. При этом транспортное средство предоставляется однократно. Новая мера поддержки расширит возможности многодетных семей и их мобильность, говорилось на заседании профильной постоянной комиссии.

При этом в новом законе прописаны и ограничения: вторая машина от 47 региона в такой многодетной семье сможет появится при отсутствии фактов привлечения членов семьи, имеющих водительские права, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Впрочем, речь идет не обо всех правонарушениях, а лишь о совершенных в течение года, предшествующего дню обращения семьи за обеспечением транспортным средством и влекущих лишение права управления транспортными средствами, административный арест либо обязательные работы.

Как отмечали на заседании постоянной комиссии, новая мера поддержки наконец сможет решить проблему больших многодетных семей, у которых не получается обойтись одним пассажирским микроавтобусом с числом посадочных мест до восьми включительно.

Разработчики законопроекта выразили уверенность, что эта мера поддержки семей, имеющих десять и более несовершеннолетних детей, не только повысит их мобильность, но и обеспечит защиту прав детей на безопасное передвижение, а также увеличит количество больших многодетных семей в Ленинградской области.

Принятые сразу в первом и в третьем чтениях поправки в Социальный кодекс вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования закона.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области