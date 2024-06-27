Многодетная семья Свиридовых: и жизнь, и дружба, и любовь!

Сейчас Анна и Дмитрий Свиридовы — полноправные жители Гатчины. Страшные события лета 2014 года, развернувшиеся в Донбассе и непосредственно в их родном Славянске, не сломили их, сделав только крепче эту замечательную семью. Сейчас у Свиридовых подрастает четверо прекрасных ребятишек, на подходе — пятый. Жизнь этой большой семьи строится на принципах, без которых всё теряет смысл — на любви, дружбе, доверии, принятии и радости.

Славянская эпопея 2014 года: как это было

Славянск — небольшой курортный город на севере Донецкой области, обладающий своей особенной историей, уникальной природой и целебными озёрами. Анна и Дмитрий познакомились в Славянске в 2006 году. Как они говорят, это была любовь с первого взгляда, хотя всё могло начаться гораздо раньше — жили неподалёку друг от друга, ходили одними улицами.

Свадьбу молодая семья сыграла в 2007 году, а в 2010-м у Свиридовых родился первый ребёнок, которому дали чудесное древнерусское имя — Лучезар.

- Всё у нас шло по плану, - говорит Дмитрий. - Жизнь постепенно налаживалась. Обзавелись своим жильём — квартирой, дачей, машиной. У меня была работа, небольшой бизнес с друзьями, плюс своё дело — доставшаяся по наследству пасека. Всё внимание уделяли, конечно, малышу. Я сам из многодетной семьи — нас было трое, в семье жены — двое. Хотелось на одном ребёнке не останавливаться, и мы решили родить второго, да и Лучезар просил братика. И Аня снова забеременела...

Весной 2014 года в маленький и уютный город пришла война. В начале апреля Славянск принял решение быть с Россией, а уже 13 апреля Украина начала антитеррористическую операцию (АТО) против восставшего Донбасса. В Славянске стало формироваться народное ополчение. Присоединился к восставшим горожанам и Дмитрий Свиридов.

- Славянск почти на сто процентов поддержал команду защищавшего город Игоря Стрелкова, - говорит Дмитрий. - Решение присоединиться к русским принимали вместе с городскими властями. Нас бомбили каждый день. Украинцы подогнали к городу «Ноны», «Грады»... А мы даже не знали, что это такое, мы – мирные люди. Понимали только одно — нас хотят стереть с лица земли. Люди жили в страхе, многие стали выезжать из города — с детьми, баулами.

В начале мая 2014 года произошли события, ставшие поворотными во всей истории государственного переворота на Украине и последовавших за ним событий Русской весны. Утром 2 мая в рамках АТО начался штурм Славянска. Украинские войска использовали боевую авиацию, которая наносила удары по городу. Это была первая битва гражданской войны на Донбассе. Никто тогда и предположить не мог, что война эта затянется на восемь долгих лет и будет иметь продолжение в виде СВО. А вечером 2 мая разыгралась ещё одна страшная трагедия — уже в Одессе. Трагедия, которая ни у кого не оставила сомнений — быть большой беде.

Ответом Донбасса на АТО стал референдум о независимости Донецкой и Луганской народных республик, состоявшийся 11 мая 2014 года. На референдум пошёл весь Славянск — фактически под бомбёжками. Этот город стал символом мужества и трагедии тех, кто, невзирая ни на какие обстоятельства, восстал за сохранение собственной идентичности, за право быть русским.

Жизнь под обстрелами

В начале этого страшного мая Анна была уже на девятом месяце беременности.

- Мы не знали, что будет, даже готовились рожать сами, - вспоминает она. - В тот день, когда мне нужно было рожать, нас предупредили об обстреле. Надо было бежать в подвал роддома, а там — полная антисанитария. 4 мая родился наш Лучезар...

Анна была уже дома с новорождённым малышом, когда узнала, что Дмитрий тяжело ранен на баррикаде.

- Мама позвонила: Дима в больнице, - вспоминает она. - Помчалась в больницу, а там столько людей лежат, и на улице — без рук, без ног, после обстрела... У Дмитрия пробито лёгкое. Снова начался обстрел, и всем велели уходить из больницы — её распускали. Диму так и выписали, с трубками в лёгких. На следующий день в госпиталь прилетел снаряд...

Оборона Славянска длилась почти три месяца. С мая под городом шла полноценная война: он находился под непрерывными обстрелами, катастрофически не хватало продуктов и продовольствия, было прекращено электро- и водоснабжение. Ополченцы Славянска отражали штурм за штурмом, выступая против многократно превышающих сил врага. Город героически защищался, и подвиг его защитников уже вошёл в новую историю нашей страны. Жители Славянска не хотели пускать украинские войска в город, и последующие события в Донбассе только укрепили их решение.

Славянский гарнизон храбро сражался, но уже 5 июля, под натиском врага, было принято решение оставить город. В Славянск заходили украинцы, и горожане уже хорошо знали, чем всё это закончится. Люди с тяжёлым сердцем бросали свои дома — город тогда покинула примерно половина населения. С приходом украинской армии в Славянске началась карательная операция...

Бегство из ада

С рождением Лучезара семья решила перебраться из города на дачу — там казалось спокойнее.

- Потом ополченцы стали отходить, - воспоминает Дмитрий. - В соседней от нас деревне стоял украинский полк. Они стреляли по городу, а город им отвечал. Снаряды пролетали над нами - на Славянск и из Славянска...

Свиридовы решились на отъезд не сразу — бежать было некуда. Как всё бросить, куда ехать с двумя маленькими детьми, к кому? Решили подождать ещё пару недель — надеялись, что скоро всё закончится, что максимум через месяц наши отобьют город обратно.

Когда ополченцы ушли, в город зашёл Правый сектор. Начались запугивания, избиения, изнасилования. Всех мужчин проверяли на причастность к ополчению, выискивая характерные синяки, шрамы от ранений. Таких забирали сразу, и люди просто пропадали.

- Как только в город вошла украинская армия, всех горожан собрали на площади, спросили: «Кто ещё хочет в Россию?» - вспоминает Анна. - Люди молчали, один только сказал: «Мы — за Россию!» Его тут же расстреляли в упор. Тело оставили на площади. Оно лежало там два дня. Жара, июль... Люди хотели забрать его, похоронить. Не дали: пусть, дескать, лежит, пусть люди смотрят, что с ними будет, если кто-то ещё восстанет...

Дмитрия тоже уже искали, и семья приняла решение — бежать в Россию! Собрались быстро: на руках было двое детей и четыре чемодана — на каждого по одному. Всё... А война шла за ними по пятам.

- Мы купили билеты на поезд до Питера, - вспоминает Анна. - Приезжаем на станцию, а поезд отменили... Приехали снова на следующий день. Уезжали на самом последнем поезде, буквально запрыгнув в последний вагон. Потом узнали, что на следующий же день железную дорогу разбомбили...

Семья решила ехать в Гатчину — там жили дальние родственник, туда уже перебрался из Славянска брат Дмитрия. Поначалу жили у родственников в Мариенбурге, но очень быстро стало понятно — надо как-то обустраиваться дальше, а за чужой счёт жить не привыкли.

Дмитрий — мастер на все руки, но долго не мог найти работу, будучи без гражданства и без нужных документов. У Анны на руках - новорождённый, которого даже к врачу нельзя отнести без полиса и регистрации.

- С непониманием сталкивались чуть ли не с самого первого дня, как только приехали сюда, - говорит Анна. - Но было много и тех, кто шёл нам навстречу, поддерживал нас. Мы обратились в администрацию Гатчинского района, и нам не отказали — нашли врача, помогли устроить Лучезара в детский сад...

Донбасский характер на гатчинской земле

А дальше началась долгая история мытарств и обустройства на новом месте, хорошо знакомая первым переселенцам из воюющего Донбасса. Деньги, привезенные с собой, закончились быстро — их катастрофически не хватало ни на жизнь, ни на оформление документов.

- На каждом этапе нашей жизни здесь были свои подводные камни, - вспоминает Дмитрий. - Приходилось бороться буквально за каждую справку, включая справки о справках... Конечно, сталкивались с очень разными людьми. Кто-то просто отказывал. Кто-то не скрывал своей неприязни — дескать, понаехали тут... Попадались и такие, кто использовал наше положение ради своей выгоды. А кто-то шёл нам навстречу и помогал чем мог.

- Я обратилась за помощью в группы в социальных сетях, и люди откликнулись, - говорит Анна. - Я даже не ожидала! Обычные люди, вот как мы сейчас, начали приезжать, привозить вещи, продукты. Спасибо им огромное — без этой поддержки нам трудно было бы выжить...

Дмитрий брался за любую работу, включая ремонт квартир, и Свиридовы, наконец, смогли снять нормальное жильё. С появлением своего собственного пространства выдохнули. Жизнь постепенно стала налаживаться. Анна искала работу в детском саду, но везде отказывали. Не побоялась принять на работу переселенку из Донбасса только заведующая детским садом №13 Светлана Борисовна Петова.

Параллельно семья занималась оформлением документов, с огромными трудностями проходя все положенные этапы на пути к гражданству России.

- Было очень трудно, - говорит Анна. - Я узнала, что беременна Каролиной. Я в шоке, плачу. Дима ко мне с цветами: «Что случилось, почему ты плачешь?» Я – ему: «Ты понимаешь, у нас нет ничего — ни своего дома, ни работы, ни образования, ни знакомых...» А Дима говорит: «Всё будет хорошо!»

Наконец, в 2016 году, Свиридовы получили гражданство и сразу же начали решать проблему собственного жилья. На тот момент они подходили под программу «Молодая семья», но нужно было ждать. В 2019 году Анне исполнялось 35 лет, и мечта о собственном жильё висела буквально на волоске. И снова помогли люди.

- Нас очень поддерживал тогда заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев, - вспоминает Анна. - Помог и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в команде которого я тогда уже состояла как волонтер. Мы оформили ипотеку, получили субсидию и смогли купить квартиру.

В свою новую, недавно отремонтированную квартиру семья Свиридовых въехала совсем недавно. Заметно, что она обустроена с большой любовью к детям. Главный центр этой маленькой «вселенной» - просторная кухня, где вся семья собирается по вечерам за большим круглым столом.

«Мы неразлучны, нас не разделить»

- Да, кухня — любимое место, и для нас, и для наших детей, - говорит Анна.

Подтверждают это и четверо юных Свиридовых — Лучезар, Златомир, Каролина и Елисей. Вот и сейчас семья собралась, включая самых маленьких её членов, на встречу с нами. Дети внимательно слушают всё, что говорят взрослые. Старший, Лучезар, ещё, возможно, помнит войну. Младший, Златомир, родился внутри войны. Кстати, назвали его так неслучайно — так хотелось, чтобы мальчик, родившийся под бомбёжкой, приблизил своим появлением мир на земле...

Младшим Каролине и Елисею война, к счастью, знакома только по рассказам взрослых. Так или иначе, дети — это то, ради чего живут Анна и Дмитрий Свиридовы.

- Как мы говорим, первый наш сын был желанный, второй – запланированный, - улыбается Дмитрий. - Каролина была сюрпризом – папина дочка. А младший уже по «акции» достался – они с Каролиной погодки. Сейчас ждём девочку – дочь попросила. Пацанов у нас много, а она хотела сестричку. Ходила долго, просила, мы согласились...

Никто в семье Свиридовых не сидит без дела. Трое старших детей учатся в Гатчинской школе №1. Четырнадцатилетний Лучезар закончил музыкальную школу по классу гитары, а сейчас увлечённо занимается футболом, защищает честь своей школы на различных спортивных турнирах. «Папина дочка» Каролина уже четыре года занимается в танцевальной студии «Партита» - вместе со своим старшим братом Златомиром. А ещё она ходит в секцию спортивной гимнастики и не только успевает везде, но и показывает отличные результаты!

Семилетний Елисей в этом году пойдёт в первый класс.

- Хочу работать как папа, помогать ему, - говорит этот шустрый и улыбчивый мальчишка.

В постоянном активном движении — и старшие Свиридовы. Анна — волонтёр со стажем, член партии «Единая Россия». Она работает в Гатчинском военкомате, и чтобы получить соответствующую квалификацию и помогать людям со знанием дела, поступила в ГИЭФПТ на специальность «Государственное и муниципальное управление». Диплом магистра получила в 2023 году, уже находясь в декретном отпуске.

Семья Свиридовых всё делает вместе - участвует в городских спортивных соревнованиях и всевозможных фестивалях, катается на лыжах и велосипедах, играет в футбол и шахматы. Они — активные участники социального проекта «Многодетная семья - это здорово!», который реализуется при поддержке администрация Гатчинского района.

Свиридовы сами являются убедительным примером того, что многодетная семья — это, и правда, здорово! Они обожают путешествовать все вместе, хотя с таким количеством детей это не так уж и просто.

- Куда-то далеко ехать всем вместе тяжеловато — много нас, - говорит Анна. - Но мы стараемся, используя все возможности. Администрация Гатчинского района приглашает нас куда-нибудь съездить — соглашаемся с радостью. Конечно, хотелось бы увидеть всю Россию, чтобы и дети знали свою страну. Было бы здорово, если бы такие поездки для многодетных устраивали хотя бы раз в год...

«В нашей семье главное — дети!»

На вопрос, что для них значит семья, старшие Свиридовы отвечают чуть ли не в один голос: главное, конечно же, дети!

- В первую очередь, всё это, конечно, ради детей, - говорит Дмитрий. - Живем ради них, работаем, все переживаем вместе с ними. Всё, что ты вкладываешь в детей, возвращается сторицей. Когда нам говорят, какой у вас замечательный ребенок, это очень приятно слышать. Поэтому живём ради них.

- Обнимут, поцелуют, скажут «Я тебя люблю» просто так – ну разве это не счастье? - улыбается Анна. - Я боюсь упустить любой нюанс, стараюсь всегда быть в курсе того, что происходит с ними. Каждому ребёнку обязательно нужно уделить время, поговорить, что-то обсудить. Очень важно, чтобы они не чувствовали, что многодетность — это что-то не очень хорошее, связанное с каким-то неблагополучием. Важно понимать, что это хорошо, это здорово. Мы все всегда - друг за друга! У кого-то из детей выступление — мы всей семьей идём поддерживать его с плакатами. И детей мы стараемся воспитывать так, чтобы они все друг за друга стояли в любой ситуации.

На ещё один традиционный вопрос, как им всё это удаётся совмещать, первым отвечает глава семейства.

- Жизнь для нас разделилась на «до» и «после», - говорит Дмитрий. - Всё изменилось. И когда в это русло входишь, наверное, уже просто не можешь остановиться. Да и нет у многодетных такого времени, чтобы нечем было заняться.

Он смеётся, и его смех так естественно и гармонично подхватывает его жена Анна. Я смотрю на них и любуюсь — такие молодые, такие весёлые и жизнерадостные... Такие сильные, настойчивые и уверенные в себе и в своей семье. Так много пережившие и испытавшие, но не сдавшиеся, сумевшие не просто преодолеть, казалось бы, непреодолимое, но и вырасти, окрепнуть и начать нести в мир добро, радость и любовь!

Юлия Лысанюк

Фото из семейного архива