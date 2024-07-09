Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.07.2024 с 09:30 до 16:30

Сусанинское СП:

д. Заборье,

д. Мыза,

д. Ковшово,

д. Виркино.

 

10.07.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Хюттелево,

п. Терволово,

п. Скворицы, ООО «Стройматериалы».

д. Мыза-Ивановка,

д. Кямяря,

д. Малая Оровка.

 

10.07.2024 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Руново.

 

11.07.2024 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги.