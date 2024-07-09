Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.07.2024 с 09:30 до 16:30
Сусанинское СП:
д. Заборье,
д. Мыза,
д. Ковшово,
д. Виркино.
10.07.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Хюттелево,
п. Терволово,
п. Скворицы, ООО «Стройматериалы».
д. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря,
д. Малая Оровка.
10.07.2024 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
д. Руново.
11.07.2024 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Пудомяги.
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