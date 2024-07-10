«Гатчинский филин» вернулся в городскую среду

Эта история началась в середине 1970-х годов. В августе 1975 года газета «Гатчинская правда» рассказывала о «зеленом друге» - столетнем дубе на улице Радищева у клуба «Юность», который радовал жителей своей раскидистой кроной, но отжил своей век и его спилили. Сотрудники ЛИЯФа решили сохранить память и за месяц вырезали из дуплистого пня сказочного филина. Он стал местной достопримечательностью. И простоял до середины 1990-х годов.

Идея вернуть «зеленого друга» родилась в творческом коллективе телевизионно-издательского комплекса «Ореол-ИНФО». Инициативный руководитель компании, депутат Галина Паламарчук взялась объединить неравнодушных людей, и при поддержке администрации Гатчинского района за один месяц у них все получилось. Подходящий материал для скульптуры – старый тополь – нашелся среди спиленных городских деревьев. Сотрудники УБДХ привезли его мастеру, а тот, вдохновленный идеей, вырезал скульптуру филина совершенно бесплатно. Затем в УБДХ сделали для нее основу, благоустроили площадку и обновили газон.

Возвращение скульптуры филина на прежнее место стало приятным событием для жителей микрорайона. Депутат Александр Федоров раньше жил по соседству. Он показал фотографию 1981 года, на которой у филина его супруга и старшая дочь. С фотографиями пришла на мероприятие и Тамара Юрьевна, жительница дома №16 по ул. Радищева. На снимках 1990 года рядом с филином ее двухлетняя дочь Алиса. В те годы это было очень редкое имя. Как пояснила Тамара Юрьевна, любимую дочку она назвала в честь Алисы Бруновны Фрейндлих.

Право торжественно открыть скульптуру получили все, кто работал над ее созданием, и гатчинцы, пришедшие с фотографиями первого филина.

- Сегодня мы возвращаем городские традиции, основоположниками которых были наши земляки, гатчинцы, - сказала на открытии глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Неравнодушные жители сделали из пня отжившего свой век дуба мудрого филина. Он прижился и стал для горожан и туристов адресным ориентиром, местом встреч, признаний в любви и замечательной фотозоной. Хочется, чтобы таких мест притяжения, которые давали бы нам силу и уверенность, в Гатчине становилось бы больше. Большое спасибо всем, кто в такие короткие сроки реализовал идею. В том числе Галине Анатольевне Паламарчук, которая стояла у истоков возвращения филина в нашу городскую среду, директору УБДХ Владимиру Рящину и его команде.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко отметил, что филин – символ мудрости, силы и веры, веры в гатчинцев.

- Давайте будем фотографироваться у этого филина – это обязательно принесет счастье! – призвал Виталий Андреевич.

- Это была инициатива жителей, - уточнила Галина Паламарчук. - Фотографии с этим филином гуляют в социальных сетях. У нас есть группа в ВК, которую ведет наш сотрудник Андрей Никифоров. Благодаря его энтузиазму и настойчивости, а еще благодаря тому, что звезды сошлись - все произошло. Появился в нашей гатчинской жизни Николай Булгак, который делает в Выре замечательные скульптуры из дерева, нас поддержала администрация, УБДХ, а в том, что поддержат Людмила Николаевна Нещадим и ее заместитель Александр Алексеевич Супренок – мы не сомневались. Действительно, мы сделали все очень быстро: в начале июня осмотрели территорию, а 8 июля – в День семьи, любви и верности – открыли скульптуру. И пусть таких городских скульптур в Гатчине – столице Ленинградской области будет больше. Чтобы мы ходили по улицам - и радовались.

Скульптор по дереву Николай Булгак поблагодарил «Ореол-ИНФО» за прекрасную идею, а администрацию за возможность ее воплотить.

- Конечно, это не тот филин, что был раньше. Оригинальный филин был уникален в своем роде. Его нельзя повторить и его нельзя вернуть. Но это его сыночек! Слегка пополневший, времена-то стали получше. На самом деле Гатчине повезло. Здесь люди по-настоящему болеют за город. Я от всей души поздравляю всех с праздником. Берегите друг друга! – пожелал Николай Булгак.

Татьяна Можаева