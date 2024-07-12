Вместо государственной выплаты – 2 кредита

5 июля в УМВД России по Гатчинскому району обратился 47-летний житель Прибытково. Ему в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от знакомого, в котором он увидел ссылку. Там предлагалось получить государственную выплату в размере 93 тысяч рублей. Он перешел по ссылке и позвонил в банк, чтобы уточнить по поводу выплаты. Сотрудник банка пояснил, что к его лицевому счету был привязан другой номер телефона, а также там было оформлено два кредита на общую сумму 70 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 80-летнего жителя Гатчины, которому позвонила незнакомая женщина, представилась менеджером по работе с кадровыми сотрудниками Анисимовой Людмилой и предложила подработку для пенсионеров. Людмила велела подтвердить авторизацию через код-уведомление, а после окончания разговора пенсионер зашел в свой онлайн-банк и обнаружил списание денежных средств в размере 10 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также гатчинская полиция расследует уголовное дело по факту мошенничества в значительном размере. В течение недели гражданку М. посредством интернета и мессенджера «Телеграм» некий злоумышленник под предлогом дополнительного заработка убеждал переводить деньги на номера телефонов, чтобы «делать ставки». Видимо, ставки были сделаны не на ту лошадь, потому что, кроме ущерба в 340 тысяч рублей, никакого эффекта от попытки «заработать» не получилось. Ведется следствие.