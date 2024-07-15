Где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.07.24 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Мыза-Ивановка,
д. Кямяря,
д. Большое Рейзино ж/д.
16.07.24 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Бугры,
д. Романовка,
д. Малое Верево правая сторона (в сторону СПб).
16.07.24 с 10:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Старое Поддубье,
СНТ «Поддубье».
16.07.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Фрезерная д. 11.
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