Где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля

Музыка современных композиторов, неожиданные кроссоверы, драйв рок-культуры и неподражаемое звучание российских и зарубежных хитов в авторских версиях для симфонического оркестра – главное музыкальное событие лета в Ленинградской области – фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» состоится 27 июля в Рощино.