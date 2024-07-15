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Где отключат свет в Гатчинском районе 16 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

16.07.24 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Мыза-Ивановка,

д. Кямяря,

д. Большое Рейзино ж/д.

 

16.07.24 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Бугры,

д. Романовка,

д. Малое Верево правая сторона (в сторону СПб).     

 

16.07.24 с 10:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Старое Поддубье,

СНТ «Поддубье».

 

16.07.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Фрезерная д. 11.