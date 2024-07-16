«Балтик ралли»: Выборг ждёт гостей
Международный мотофестиваль «Балтик Ралли» пройдёт в Выборге с 18 по 21 июля. Мероприятие организовано при поддержке правительства Ленинградской области и Президентского фонда культурных инициатив.
«Всё для фронта, всё для Победы!» — девиз фестиваля «Балтик Ралли» в этом году. Впервые в истории проекта мотоциклисты и гости смогут принять участие в сборе средств для поддержки специальной военной операции. Кроме того, по решению оргкомитета вся торговля на фестивале перечислит 10% выручки на нужды бойцов в зоне СВО. В поддержку фронта также проведут аукционы личных вещей приглашённых звёзд и другие специальные мероприятия.
— Все мотоклубы, участвующие в фестивале, примут участие в сборе средств. Наш мотоклуб «Дом» уже взял обязательство собрать два полностью оснащённых автомобиля «Фермер» для эвакуации раненых с комплексами РЭБ и комплектом квадрокоптеров, — отметил губернатор Ленинградской области и постоянный участник фестиваля Александр Дрозденко.
На фестивале также ожидается межгосударственный патриотический мотопробег «Брест — Выборг» в честь 80-летия освобождения Беларуси, 80-летия освобождения Ленинграда от блокады и 80-летия освобождения Выборга от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно состоится парад «До государственной границы» — тысячи мотоциклистов проедут одной колонной до приграничной зоны с Финляндией. По военным мемориалам Выборгского района пройдёт пробег Бессмертного Мотополка.
В то же время «Балтик Ралли» сохранит антураж увлекательного мероприятия для всех любителей байк-культуры.
— Цель фестиваля — предоставить возможность мотоциклистам, которые всю зиму ждали открытия сезона, погулять на широкую ногу в городе с потрясающей архитектурой и большой историей. Конечно, «Балтик Ралли» привлечёт и новых туристов в Выборг — это вторая цель грядущего события, — пояснил нам координатор фестиваля Игорь Щербаков.
В программе — любимая публикой выставка авторских мотоциклов и необычных транспортных средств, конкурс мотошлемов и мастер-классы по аэрографии, скоростной стенд, силовые шоу и детская зона.
— «Фишкой» фестиваля станут четыре свадьбы в честь Года семьи, жениться будут мотоциклисты. Ожидается борьба за букет, «женская схватка» всегда проходит очень эмоционально. Мне кажется, девушки уже тренируются. Хочу дать женщинам совет: выходите замуж за мотоциклистов, потому что это самые ответственные, спортивные, уверенные, серьёзные и весьма обеспеченные ребята, — подытожил Игорь Щербаков.
Со сцены мотопраздника прозвучит музыка лучших музыкантов России и СНГ. Один из центральных исполнителей фестиваля — группа «Цветы» во главе со Стасом Наминым.
Мария Комарова