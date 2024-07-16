«Балтик ралли»: Выборг ждёт гостей

«Всё для фронта, всё для Побе­ды!» — девиз фестиваля «Бал­тик Ралли» в этом году. Впервые в истории проекта мотоцикли­сты и гости смогут принять уча­стие в сборе средств для под­держки специальной военной операции. Кроме того, по реше­нию оргкомитета вся торговля на фестивале перечислит 10% выручки на нужды бойцов в зо­не СВО. В поддержку фронта также проведут аукционы лич­ных вещей приглашённых звёзд и другие специальные меропри­ятия.

— Все мотоклубы, участвую­щие в фестивале, примут участие в сборе средств. Наш мотоклуб «Дом» уже взял обязательство собрать два полностью оснащён­ных автомобиля «Фермер» для эвакуации раненых с комплек­сами РЭБ и комплектом квадро­коптеров, — отметил губернатор Ленинградской области и посто­янный участник фестиваля Алек­сандр Дрозденко.

На фестивале также ожи­дается межгосударственный патриотический мотопробег «Брест — Выборг» в честь 80-ле­тия освобождения Беларуси, 80-летия освобождения Ленин­града от блокады и 80-летия освобождения Выборга от не­мецко-фашистских захватчиков. Традиционно состоится парад «До государственной границы» — тысячи мотоциклистов прое­дут одной колонной до пригра­ничной зоны с Финляндией. По военным мемориалам Выборг­ского района пройдёт пробег Бессмертного Мотополка.

В то же время «Балтик Ралли» сохранит антураж увлекатель­ного мероприятия для всех лю­бителей байк-культуры.

— Цель фестиваля — предо­ставить возможность мотоци­клистам, которые всю зиму жда­ли открытия сезона, погулять на широкую ногу в городе с потря­сающей архитектурой и боль­шой историей. Конечно, «Бал­тик Ралли» привлечёт и новых туристов в Выборг — это вторая цель грядущего события, — по­яснил нам координатор фести­валя Игорь Щербаков.

В программе — любимая пу­бликой выставка авторских мо­тоциклов и необычных транс­портных средств, конкурс мотошлемов и мастер-классы по аэрографии, скоростной стенд, силовые шоу и детская зона.

— «Фишкой» фестиваля ста­нут четыре свадьбы в честь Го­да семьи, жениться будут мото­циклисты. Ожидается борьба за букет, «женская схватка» всегда проходит очень эмоционально. Мне кажется, девушки уже тре­нируются. Хочу дать женщинам совет: выходите замуж за мото­циклистов, потому что это самые ответственные, спортивные, уве­ренные, серьёзные и весьма обе­спеченные ребята, — подытожил Игорь Щербаков.

Со сцены мотопраздника прозвучит музыка лучших му­зыкантов России и СНГ. Один из центральных исполнителей фе­стиваля — группа «Цветы» во главе со Стасом Наминым.

Мария Комарова