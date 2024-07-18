Велосипедистам всей страны – живописные трассы Ленобласти

Зарегистрироваться на кольцевую гонку можно до 3 августа по ссылке: https://www.granfondo.ru/event/109677/. Для участия в классических маршрутах, запланированных на 4 августа, необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://www.granfondo.ru/event/104500/.

Серия велосипедных заездов «Гран Фондо» – самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта.

Участники могут выбрать одну из трех дистанций разной протяженностью: 30-40 км, 60-70 км и 95-120 км, а также кольцевую гонку.

К участию в заезде допускаются мужчины и женщины от 18 лет и старше.