Гатчинские медики завоевали «бронзу» на турслёте Ленинградской области

В этом году спортивно-туристический слет медицинских работников 47 региона был посвящен Году семьи в России и Году заботы в Ленинградской области. Более 600 участников в составе 23-х команд из всех лечебных учреждений Ленобласти разместились в палаточном городке на Петрушинском хуторе близ Отрадного: местом проведения был выбран Кировский район, поскольку победителем прошлогоднего турслета стала команда Кировской больницы.

Гатчинская делегация оказалась самой многочисленной – больше ста человек. Помимо членов команды Гатчинской КМБ, в которую вошли также сотрудники перинатального центра, на слет прибыла группа поддержки – друзья и родные участников. И пока взрослые проверяли свои спортивные и туристические навыки, дети активно участвовали в художественной самодеятельности и веселой эстафете.

На торжественном открытии слета медиков приветствовал депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, руководители Отрадного и Кировска.

Главным соревновательным днем стала суббота. Медики состязались в разных дисциплинах: играли в волейбол и водный мяч, перетягивали канат, стреляли из пневматической винтовки, проходили туристскую полосу препятствий и пейнтбольную эстафету. «Изюминкой» турслета стали соревнования на сапбордах. Кроме того, врачи и медсестры участвовали в конкурсах на лучшее приветствие и эмблему, на лучшее исполнение медицинской песни, соревновались в кулинарном искусстве и в умении оборудовать лагерь.

Гатчинская команда «Гамбит» отличилась в творческом конкурсе, в пейнтбольной эстафете и в конкурсе на лучший бивуак, заняв второе место по данным позициям. Туристский лагерь гатчинских медиков впечатлил членов жюри своей четкой организацией и походной баней на колесах. В соревнованиях «водный мяч» гатчинцы вышли в победители и заняли первое место среди всех команд. Дополнительные десять баллов команда «Гамбит» получила за участие в состязаниях и.о. главного врача и главной медсестры Гатчинской КМБ – Ростислава Павлова и Натальи Земко.

В воскресенье состоялось подведение итогов и награждение победителей. В общем зачете команда гатчинских медиков «Гамбит» заняла третье место, уступив всего одно очко «серебряным» призерам – команде Тихвина. Победителем туристического слета медработников в этом году стали эскулапы Выборгской больницы.

- Борьба была очень напряженная, в спортивных соревнованиях счет шел буквально на доли секунды. Наша команда выложилась на все «сто», каждый участник сделал все возможное и невозможное для общей победы. Отдельное спасибо нашим друзьям и близким, оказывавшим команде «Гамбит» горячую поддержку и помощь в организации. Хочется отметить, что, помимо здорового соперничества, спортивного духа и азарта, на слете царила атмосфера дружбы, коллективизма и настоящего профессионального единства. И участники соревнований, и болельщики получили колоссальный заряд положительных эмоций на целый год – до следующего турслета, – прокомментировал и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов.

Организаторами мероприятия выступили региональный комитет по здравоохранению, правление Врачебной палаты Ленинградской области, администрации Кировского района и Кировской КМБ.

Екатерина Дзюба